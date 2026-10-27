Süper Lig'de 9. haftada takımlar COP31 mesajıyla sahadaydı

maçlarda COP31 pankartları:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kulüpler sahaya, "Ortak evimiz dünya için Antalya’da buluşuyoruz" ifadeli COP31 pankartlarıyla çıktı. Saha içi görünürlük araçları ve pankartlar, konferansın kamuoyunda daha geniş şekilde yer almasını hedefledi.

COP31'in zamanı ve yeri:

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı olarak 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Futbolun geniş izleyici kitlesi üzerinden yapılan bu farkındalık çalışması, etkinliğin yerel ve ulusal görünürlüğünü artırma amacı taşıyor.

bakan Murat Kurum'un açıklaması:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında federasyon ve kulüplere teşekkür ederek şu ifadeleri paylaştı: "COP31 için hep birlikte sahadayız. Süper Lig’in 9. haftasında Antalya’da gerçekleştireceğimiz iklim zirvesi COP31’e destek veren başta Futbol Federasyonumuz olmak üzere tüm kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. 9-20 Kasımda, sporun birleştici gücüyle Antalya’da buluşalım".

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA KULÜPLER SAHAYA COP31 PANKARTIYLA ÇIKTI.