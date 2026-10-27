Kayseri'de kiralanan çiçekçi dükkanı silahla hedef alındı

Olayın gelişimi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, dün kiralandığı öğrenilen bir çiçekçi dükkanı silahla hedef alındı. Olayda, iki motosikletle bölgeye gelen 4 şahıs tarafından işyeri tüfeklerle kurşunlandı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Saldırı öncesi uyarı iddiası:

Edinilen bilgiye göre, saldırganların dükkanı kurşunlamadan önce işyeri sahibinin yanına gelerek, dükkanı kurşunlayacaklarını söyledikleri belirtildi. Bu iddia, olayın önceden planlanmış veya gözdağı amaçlı olabileceğine işaret ediyor.

Polisin müdahalesi ve soruşturma:

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı ve olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma resmen başlatıldı ve yetkililer delil toplama ile görgü tanıklarının ifadelerine öncelik veriyor.

Mahallede tedirginliğe sebep olan saldırı, küçük işletmelerin güvenliği ve silahlı tehditlere karşı alınması gereken tedbirler açısından dikkat çekici bulundu. Yetkililerden gelecek açıklamalar, soruşturmanın yönü ve olası motivasyon hakkında netlik sağlayacaktır.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE DÜN KİRANAN ÇİÇEKÇİ DÜKKANI 2 MOTORLA GELEN 4 ŞAHIS TARAFINDAN TÜFEKLERLE KURŞUNLANDI. ŞAHISLARIN DÜKKANI KURŞUNLAMADAN ÖNCE İŞYERİ SAHİBİNİN YANINA GELEREK, DÜKKANI KURŞUNLAYACAKLARINI SÖYLEDİKLERİ ÖĞRENİLDİ.