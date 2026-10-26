Fenerbahçe'nin üç maçlık çıkışı Galatasaray derbisinde sona erdi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. İsmail Kartal’ın öğrencileri ligin 4. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarından galip ayrılmıştı.

puan tablosuna etkisi:

Derbi yenilgisiyle Fenerbahçe 16 puanda kaldı ve ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı 6’ya yükseldi. Alınan sonuç, takımın zirve yarışındaki ivmesini keserken teknik ekip için değerlendirme gerektiren bir duruma işaret ediyor.

sezon içi mağlubiyetler ve deplasman performansı:

Fenerbahçe ligde bu sezon üçüncü mağlubiyetini aldı; daha önce Gençlerbirliği ve Beşiktaş'e yenilmişti. Dış sahada oynadığı 5 maçta takım 8 puan kaybetti; bu istatistik, deplasmandaki performansın sezonun geri kalanında önemli bir odak noktası olacağını gösteriyor.

Kanarya gelecek hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE KONUK OLDUĞU GALATASARAY’A 2-1 MAĞLUP OLAN FENERBAHÇE’NİN 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ.