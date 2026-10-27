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Siverek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı

Siverek-Şanlıurfa karayolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil refüjdeki ağaca çarptı; araç ikiye bölündü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 00:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siverek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaza detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolu şehir çıkışı yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç parçalanarak ikiye bölündü ve olayda üç kişi yaralandı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların durumuyla ilgili bilgi verirken, tedavi sürecinin sürdüğünü bildirdi.

İnceleme sürüyor:

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu çarpmanın gerçekleştiği belirtilirken, kazanın kesin nedenine ilişkin teknik ve adli soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili detayların tespiti için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

SİVEREK KAZA

SİVEREK KAZA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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