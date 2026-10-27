Siverek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaza detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolu şehir çıkışı yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç parçalanarak ikiye bölündü ve olayda üç kişi yaralandı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların durumuyla ilgili bilgi verirken, tedavi sürecinin sürdüğünü bildirdi.

İnceleme sürüyor:

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu çarpmanın gerçekleştiği belirtilirken, kazanın kesin nedenine ilişkin teknik ve adli soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili detayların tespiti için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

SİVEREK KAZA