Fenerbahçe'ye dönüş: Bedirhan Bülbül hedeflerini ve beklentilerini anlattı

transfer ve sezon beklentisi:

Milli voleybolcu Bedirhan Bülbül, sezon başında katıldığı Fenerbahçe Medicana ile hazırlıklara yoğun biçimde başladıklarını söyledi. Uzun bir milli takım sürecinin ardından yerli ve yabancı oyuncularla birlikte tam kadro çalışma temposuna girdiklerini belirten Bedirhan, bu kadronun oynayacağı tüm kupalarda favorilerden biri olduğunu vurguladı. "Çok yoğun bir şekilde başladık hazırlıklara... Oynayacağımız bütün kupaların en büyük adaylarından biriyiz" sözleriyle beklentisini dile getirdi.

ziraat bankası dönemi ve kariyer dönüm noktası:

Bedirhan, kariyerindeki dönüm noktasının Ziraat Bankası olduğunu ifade etti. Kulüpte geçirdiği dönemde bireysel ve takım anlamında sürekli yükseliş yaşadığını, altı yıl içinde lig ve Avrupa'da sayısız kupa kazandıklarını anlattı. "Ziraat Bankası kariyeri benim için rüya gibiydi" diyen oyuncu, aynı başarıları Fenerbahçe adına tekrarlamak istediğini belirtti.

takım içi uyum ve oyuncu değerlendirmeleri:

Yeni takım arkadaşlarından etkilendiğini söyleyen Bedirhan, Anderson ile Ziraat Bankası'nda iki yıl birlikte oynadıklarını, Anderson'ın disiplinli ve örnek bir sporcu olduğunu aktardı. Pasörleri Fernando Gil Kreling için ise "inanılmaz yetenekli ve çok pozitif" yorumunu yaptı. Takımdaki oyuncuların birçoğunu lig ve milli takımdan tanıdığını, bu yüzden ekip kimyasının güçlü olduğunu ifade etti.

rol tanımı ve oyun içi katkılar:

Orta oyuncu rolünün istatistiklere tam yansımayan, ancak oyunun gidişatını değiştiren birçok sorumluluk taşıdığını anlatan Bedirhan, ön perde blokları, pozitif touch'lar, alan kapatma ve köşe oyuncularına verilen taktiksel etkilerin önemine dikkat çekti. Bu unsurların istatistiğe çok yansımadığı halde takım savunması ve hücum düzeni üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

milli takım duygusu ve kulüp farkı:

Milli takım maçlarının farklı bir duygu ve sorumluluk taşıdığını belirten Bedirhan, "Milli takımda bayrak için mücadele ediyorsunuz; her takımın taraftarı o maçlarda tek çatı altında buluşuyor" dedi. Kulüpte ise bireysel performansların ve yabancı yıldızların varlığının sistemi güçlendirdiğini, duygusal ton dışında sistemsel benzerliklerin olduğunu ifade etti.

taraftar, hedefler ve çağrı:

Ailesinin Fenerbahçeli olduğunu ve bu transferde taraftarın yaklaşımının önemli bir etken olduğunu söyleyen Bedirhan, İstanbul'da oynadıkları maçlarda tribünlerin ilgisinin kendisini etkilediğini aktardı. "Maçlarda taraftarın fotoğraf çekilmek için beklemesi, maç çıkışlarında beklemeleri beni çok etkiledi" diyerek Fenerbahçe taraftarının kendisini hissettiğini düşündüğünü belirtti.

2026-27 sezonu hedefleriyle ilgili olarak Bedirhan, bireysel performansını en yüksek seviyede sergileyip takımın başarısına katkı sağlamak istediğini; takım hedeflerinin ise Türkiye Kupası, lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında iddialı olmak olduğunu söyledi. Taraftarlara özellikle 17 Ekim'deki Ziraat Bankası maçında ve sezon boyunca İstanbul'da ve deplasmanda takımı desteklemeleri çağrısında bulundu.

geçmişe bakış ve tavsiye:

Voleybola geç başladığını (15 yaşında) ancak çok mücadele ettiğini aktaran Bedirhan, geçmişindeki çalışkanlığı ve gece mesaisiyle açığını kapattığını söyledi. Genç oyunculara ise hayallerinden ve mücadelelerinden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu. Sözlerini, taraftarla birlikte seyir zevki yüksek ve mücadeleci bir sezon beklediğini belirterek noktaladı.

FENERBAHÇE MEDİCANA’NIN YENİ TRANSFERİ MİLLİ VOLEYBOLCU BEDİRHAN BÜLBÜL