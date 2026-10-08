Ferizli mahalle sakinleri kokarca istilasına karşı tavuk ve hindilerle savaşıyor

Mahallede artan yoğunluk:

Ana vatanı Çin, Japonya ve Tayvan olan kahverengi kokarca böceği, yıllar içinde Amerika ve Avrupa'ya yayıldı ve 2017'de Türkiye'de ilk kez Artvin ile İstanbul'da tespit edildi. Bugün Sakarya'nın Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi'nde yeniden yoğun biçimde görülmeye başlanan bu canlılar, saldıkları koku sayesinde aynı türün bireylerini çekerek hızla popülasyon oluşturuyor.

Kahverengi kokarca yüzlerce bitki türüne zarar veriyor; özellikle fındıkta verim ve kalite kayıplarına yol açıyor. Mahalle sakinleri, böceklerin evlerin duvarlarını ve ağaçları sardığını, günlük yaşamı zorlaştırdığını ve tarımsal ürünleri ciddi ölçüde etkilediğini bildiriyor.

Vatandaşların yöntemleri:

Vatandaşlar sorunun çözümü için hem kimyasal ilaçlama hem de canlı mücadele yollarına başvuruyor. Ahmet Gezer, ilaç dışında 20-25 adet hindi aldığını ve tavuklarıyla birlikte böceklerle mücadele ettiklerini anlatıyor. Gezer, "Kokarca böceği ile geçen sene beri mücadele ediyoruz. Bu sene bütün mahsulü çürüttüler. Bunun için fındığımızı da çok ucuza veriyoruz. Piyasa da 180 lira gibi bir rakam diyorlar ama biz 80-90-120 liralara veriyoruz." ifadelerini kullandı. Gezer ayrıca toplu ilaçlamanın etkili olabileceğini ve ilaçların ruhsatlı kaynaklardan alınması gerektiğini vurguladı ve "Hayvanlar bile doydu" diyerek tavuk ve hindilerin bile yeterli yem kaynağı bulduğunu belirtti.

Mahalle sakinleri, tek tek yapılan ilaçlamaların yetersiz kaldığını; daha planlı, toplu ve koordineli müdahale gerektiğini söylüyor.

Yerel yetkililerin ve üreticilerin görüşleri:

Bakırlı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Durmuş, iki yıldan beri süren mücadelenin bu yıl daha kötü bir noktaya geldiğini belirtti. Durmuş, "Böcekler, bahçelerden çıktı ve barınak arıyorlar bu sebepten dolayı bütün evleri sarmış durumda. Şu anda herkesin evini ilaçlaması lazım. Bunlar hakkında uzman olduk ama mücadele edemiyoruz." dedi. Muhtar, Ankara'dan gelenlerin samuray arılarını saldığını ancak fayda görmediklerini aktardı ve "Temmuz ayında yavrulamışlar 15 Ağustos'tan sonra çıktılar ve fındığı çürüttüler Allah rahmet eylesin fındık şu anda hiç yok. İlaçlama yaptık ama fındığımızı kurtaramadık. Evlere giremez olduk" sözleriyle yaşanan kaybı özetledi.

Mahalle sakini Mikail İzgi de durumu "Bu böcek tarımı bitirdi. Ciddi bir önlem alınması lazım. Ülke için ve Ferizli için çok sıkıntılı bir durum" şeklinde özetledi. İzgi, kendi ve komşularının evlerini ilaçlatmaya çalıştıklarını, son bir buçuk ayda popülasyonun pik yaptığını belirtti.

Vatandaşlar, hem tarımsal kayıpların telafisi hem de yaşam alanlarının korunması için ilçe ve il düzeyinde koordineli, toplu bir mücadele çağrısı yapıyor. Yerel üreticiler, özellikle hasat döneminde görülen yoğunluk nedeniyle hem ürün fiyatlarında düşüş yaşadıklarını hem de fiziksel ve psikolojik olarak zorlandıklarını ifade ediyor.

EVLERİN DUVARLARINI VE AĞAÇLARI SARAN, TARIMA DA CİDDİ ZARAR VEREN BÖCEKLERE KARŞI VATANDAŞLAR, HEM İLAÇLA HEM DE BAKIMINI YAPTIKLARI TAVUK VE HİNDİ MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞIYOR.