Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı

Olayın özeti
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesinde yaralanan bebek için tekne içerisinden yardım çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine bölgedeki birimler bilgilendirildi.
Sahil Güvenlik müdahalesi:
Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu kısa sürede olay yerine ulaştı, yaralanan bebeği bota alarak müdahale etti ve kıyıya doğru yönlendirdi.
Tahliye ve teslim aşaması:
Bebek, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya ulaştırıldı ve kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.
MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN GEZİ TEKNESİNDE YARALANAN BEBEĞE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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