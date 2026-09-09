Dolar 48,4704 +0,03%
Euro 56,4490 +0,21%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.948,41 +0,45%
EUR/USD 1,1641 +0,10%
Brent Petrol 100,91 +3,05%
--°

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı

Muğla'nın Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan bebek için yapılan yardım çağrısına Sahil Güvenlik müdahale etti; bebek 112'ye teslim edildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Fethiye açıklarında yaralanan bebek Sahil Güvenlik tarafından kıyıya ulaştırıldı

Olayın özeti

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir gezi teknesinde yaralanan bebek için tekne içerisinden yardım çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine bölgedeki birimler bilgilendirildi.

Sahil Güvenlik müdahalesi:

Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu kısa sürede olay yerine ulaştı, yaralanan bebeği bota alarak müdahale etti ve kıyıya doğru yönlendirdi.

Tahliye ve teslim aşaması:

Bebek, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya ulaştırıldı ve kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN GEZİ TEKNESİNDE YARALANAN BEBEĞE SAHİL GÜVENLİK...

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN GEZİ TEKNESİNDE YARALANAN BEBEĞE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan...
images

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı
images

Bankada rehinelerin kurtarılma anı görüntülere yansıdı
images

Karabağlar'da banka şubesinde silahla rehin krizi: polis ikna çalışmalarını sürd...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suriye ve Irak gündemiyle Ankara'da görüşme: Erdoğan, Tom Barrack'ı kabul etti

psikiyatrik geçmişi olduğu belirtilen şüpheli rehin krizine yol açtı: 5 çalışan kurtarıldı, zanlı gözaltında

Kayseri'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Fedakârlık evinde: üç engelli evladına hayatını adayan annenin yanında devlet vardı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali