Selçuk İnan’ın kadrosuna deneyimli bir yüz katıldı: Umut Bulut teknik ekipte

kocaelispor teknik heyetinde yeni görev:

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnanın ekibine bir takviye yapıldı. Futbolculuk kariyerinde geniş deneyim sahibi olan Umut Bulut, teknik heyetin arasında yer almaya başladı.

antrenmanda ilk görüntüler:

Eski milli oyuncu, Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik ekiple birlikte sahadaydı. Gözlem ve saha içi çalışmalara katılımı, takımın antrenman sürecine teknik açıdan katkı sağlamayı hedefliyor.

tanışıklığın getirdiği avantajlar:

İnan ile futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Galatasaray formalarını paylaşan Bulut, hem oyuncu hem de takım içi dinamiklere aşina bir isim. Bu geçmiş birliktelik, iletişim ve saha içi anlayış bakımından teknik kadroya hızla uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

43 yaşındaki Bulut’un görevi ve sorumluluk dağılımı teknik ekip içinde netleştikçe, Kocaelispor’un sezon hazırlıklarında ve antrenman organizasyonlarında nasıl bir rol üstleneceği daha belirginleşecek. Kulüp içinden sağlanan görüntüler, Bulut’un ilk günden itibaren aktif bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN'IN EKİBİNE ESKİ MİLLİ FUTBOLCU UMUT BULUT DAHİL OLDU. İNAN İLE FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE TRABZONSPOR VE GALATASARAY'DA AYNI FORMAYI GİYEN 43 YAŞINDAKİ BULUT, BU KEZ TEKNİK EKİPTE GÖREV YAPACAK.