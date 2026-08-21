Fethiye balık halinde çıkan yangın çatılara sıçradı, itfaiye müdahale etti

Fethiye balık halindeki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Balık Hali çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayın, bir balık restoranının bacasından çıktığı iddia ediliyor.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre yangın kısa sürede çatıyı sardı ve alevler bitişikte bulunan bir işletmenin çatısına sıçrayarak hasara yol açtı. İlk ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlerin daha fazla büyümesini engelledi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve yetkililer yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatacak.

FETHİYE BALIK HALİ’NDE ÇATI YANGINI