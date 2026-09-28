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Fidan Abu Dabi'de Al Nahyan ile bölgesel gündemi ve işbirliğini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelerek BAE-Türkiye ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 23:04

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 23:16

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan Abu Dabi'de Al Nahyan ile bölgesel gündemi ve işbirliğini görüştü

Görüşmenin çerçevesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği resmi ziyarette başkent Abu Dabi'de temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında Fidan, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ilişkinin mevcut durumunu ele aldı.

Gündem başlıkları:

Taraflar görüşmede öncelikli olarak ikili ilişkiler üzerinde durdu; ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Görüşme, diplomatik kanalların etkin kullanımına ve karşılıklı değerlendirmelere imkân tanıdı.

İlişkilerin önemi:

Bu temas, Türkiye ile BAE arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin sürdürülmesine yönelik iradenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Resmi ziyaretler, iki ülke arasında iletişimin güçlendirilmesine ve bölgesel meselelerde ortak yaklaşımların tartışılmasına zemin hazırlıyor.

DIŞİŞLERİ İŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE (BAE) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ...

DIŞİŞLERİ İŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE (BAE) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA BAE DEVLET BAŞKANI YARDIMCISI ŞEYH MANSUR BİN ZAYED AL NAHYAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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