Canik'te vatandaşlardan Erdoğan'a coşkulu karşılama

Canik'te yoğun karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’un Canik ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İlçe sakinleri ve yerel yöneticiler, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterilerinde bulundu.

samsun şehir hastanesi açılışı ve hizmet hedefleri:

Erdoğan, ilçeye gelişinin ana nedeni olan Samsun Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tören sırasında hastanenin ilçeye ve bölgeye sunacağı sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti ve yatırımın "ülkemizin dev sağlık yatırımları arasında" yer aldığını belirtti.

Sandıkçı, tesisteki modern tedavi alanlarının hemşehrilere şifa kapılarını aralayacağını ifade ederek, açılışın ilçeye ve şehre hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

belediye çalışmaları ve geleceğe yönelik mesaj:

Başkan Sandıkçı, konuşmasında ilçede gece gündüz çalıştıklarını vurguladı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Sandıkçı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilçemiz için yorulmak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimin açılış ve hizmet projeleri üzerindeki kararlılığı, törende öne çıkan temalardan biri oldu. Vatandaşların yoğun katılımı ve coşkusu, ziyaretin yerel düzeyde yarattığı etkiyi gösterdi; yetkililer, birlik ve beraberlik içinde hizmet üretmeye devam edeceklerini tekrarladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN CANİK İLÇESİNDE KARŞILANDI