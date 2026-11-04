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FIFA kayserispor’a eski teknik direktör ve ekibine 1,23 milyon euro ödeme emri verdi

FIFA, Radomir Djalovic ile üç antrenörün açtığı dört davada Kayserispor’un 1.228.682 Euro ödemesine hükmetti; kulüp CAS’a itiraz etmeyecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

FIFA kayserispor’a eski teknik direktör ve ekibine 1,23 milyon euro ödeme emri verdi

FIFA kararının ayrıntıları

FIFA Futbol Mahkemesi, Kayserispor aleyhine açılan dört ayrı davayı karara bağladı. Eski teknik direktör Radomir Djalovic ile yardımcı antrenörler Igor Cagalj, Antonio Pavlinovic ve Davor Landeka tarafından yapılan başvurular sonucunda sarı-kırmızılı kulübün toplam 1.228.682 Euro ödeme yapmasına hükmedildi. Kulüp yönetimi, alınan kararlara karşı CAS’a itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Tazminat ve cezai şartların dağılımı:

Karar detaylarına göre, Radomir Djalovic için ödenmemiş alacak tutarı 657.140 Euro, sözleşmesel cezai şart 197.142 Euro olarak belirlendi; Djalovic’in toplam alacağı 854.282 Euro oldu. Ekibinde yer alan Igor Cagalj, Antonio Pavlinovic ve Davor Landeka için her birine 96.000 Euro ödenmemiş alacak ve 28.800 Euro sözleşmesel cezai şart tayin edildi; her bir teknik personelin toplam alacağı 124.800 Euro olarak karara bağlandı.

Toplam yükümlülük ve uygulanabilecek yaptırım:

Dört davada hesaplanan borç dağılımı sonucu Kayserispor’un faiz hariç toplam borcu 945.140 Euro ödenmemiş alacak ve 283.542 Euro sözleşmesel cezai şart olmak üzere 1.228.682 Euro olarak kayda geçti. FIFA, tebliğ tarihinden itibaren 45 gün içinde ödeme yapılmaması ve davacıların talepte bulunması halinde kulübe ulusal ve uluslararası düzeyde yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabileceğini bildirdi.

Kulüp yönetiminin CAS’a başvuru yapmayacağını açıklaması, karara itiraz yolu kapalı bırakılırken süreçte ödemelerin nasıl ve ne zaman yapılacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

FIFA, KAYSERİSPOR&#039;UN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ RADOMİR DJALOVİC VE TEKNİK EKİBİNDE GÖREV YAPAN ÜÇ...

FIFA, KAYSERİSPOR'UN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ RADOMİR DJALOVİC VE TEKNİK EKİBİNDE GÖREV YAPAN ÜÇ ANTRENÖRÜN AÇTIĞI DÖRT AYRI DAVADA KAYSERİSPOR ALEYHİNE TOPLAM 1 MİLYON 228 BİN 682 EURO ÖDEME KARARI VERDİ. KULÜP YÖNETİMİ, KARARLARA KARŞI CAS'A İTİRAZ ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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