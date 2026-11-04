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Eczacıbaşı Peron İstanbul kısa sürede kontrolü alıp Beşiktaş'ı üç sette yendi

Eczacıbaşı Peron İstanbul, TVF Burhan Felek'te Beşiktaş karşısında 25-15, 25-16, 25-16'lık setlerle 3-0 galip ayrılarak net bir zafer elde etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 21:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eczacıbaşı Peron İstanbul kısa sürede kontrolü alıp Beşiktaş'ı üç sette yendi

Eczacıbaşı Peron İstanbul kısa sürede kontrolü alıp Beşiktaş'ı üç sette yendi

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'ı set vermeden 3-0 mağlup etti. Karşılaşma 25-15, 25-16, 25-16'lık setlerle tamamlandı ve konuk ekip karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergiledi.

maçın genel görünümü:

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı, ilk sette hızlı bir başlangıç yaparak farkı açtı ve sonraki iki sette de kontrolü elinde tutmayı başardı. Karşılaşmanın toplam süresi 79 dakika olarak kaydedildi; set süreleri ise 25, 24 ve 30 dakika şeklindeydi. Bu skor dağılımı, konuk ekibin hem servis hem de blok-organizasyonunda etkili olduğunu gösteriyor.

kadrolar ve yönetim:

Hakemler: Selçuk Görmen, Erdal Akıncı.

Beşiktaş kadrosunda oynayan isimler: Knollema, Merve, Ndiaye, Shemanova, Emine, Buket, Simay (L), Burcu, Abderrahim, Artyshuk, Evans.

Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosunda sahaya çıkan isimler: Elif, Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Simge (L), Yaprak, Rettke, Ishikawa.

Maç, set skorları ve oyuncu listeleri göz önüne alındığında Eczacıbaşı Peron İstanbul'un bu randevuda rakibi karşısında net bir üstünlük kurduğu açıkça görülüyor.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 7. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDAN...

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 7. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDAN 25-15, 25-16 VE 25-16’LIK SETLERLE 3-0 GALİP AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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