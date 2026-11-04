Erciyes 38 FSK, göztepe ile kupada İzmir'de karşılaşacak

Erciyes 38 FSK'nın kupadaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekiminde Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile İzmir temsilcisi Göztepe eşleşti. Karşılaşma deplasmanda, İzmir'de oynanacak.

Kura çekimi ve kulüp delegasyonu:

Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerindeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Erciyes 38 FSK adına törende Sportif Direktör Alper Aslan ve Kulüp Müdürü Mehmet Ateş yer aldı. 3. Eleme Turunda Elazığspor'u 2-0 yenerek tur atlayan Erciyes 38 FSK, bu sonuçla Süper Lig temsilcisiyle eşleşti.

Turnuva takvimi ve format:

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda toplam 54 takım mücadele edecek; bu sayı, 3. eleme turunu geçen 36 takım ile bu turdan itibaren dahil olan 18 takımın birleşimiyle oluşuyor. 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde oynanacak ve her iki kulüp de tur atlamak için tek maç üzerinden sahaya çıkacak.

Erciyes 38 FSK için bu eşleşme hem sportif açıdan hem de kulüp yapılanması bakımından önemli bir sınav niteliği taşıyor. Karşılaşma öncesi takımın hazırlıkları ve maç takvimi kulübün kamuoyuyla paylaşılacak detaylarla netleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU'NDA ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜNÜN RAKİBİ İZMİR EKİBİ GÖZTEPE OLDU. KARŞILAŞMA İZMİR’DE OYNANACAK.