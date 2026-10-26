Filenin sultanları c grubunda: Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti

Kura çekimi tamamlandı:

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nın grup kuraları açıklandı. Organizasyon 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde ABD ve Kanada ortaklığında düzenlenecek ve A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada C Grubu'nda yer aldı.

Kura sonuçları ve Türkiye'nin rakipleri:

C Grubu'nda Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır ile eşleşti. Toplam 32 takımın katılacağı turnuvada ekipler dörderli sekiz gruba ayrıldı; gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek.

A Grubu: İtalya, Belçika, Kolombiya, Porto Riko

B Grubu: Brezilya, Çekya, Kenya, Güney Kore

C Grubu: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Mısır

D Grubu: ABD, Tayland, Meksika, Yunanistan

E Grubu: Polonya, Almanya, Slovenya, Küba

F Grubu: Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan

G Grubu: Kanada, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

H Grubu: Çin, Hollanda, İsveç, İsviçre

Turnuva düzeni ve ev sahibi şehirler:

Şampiyonada eleme aşaması son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve finalden oluşacak. Grup aşaması maçları Anaheim, Omaha, Orlando, Montreal ve Quebec City'de oynanacak.

Kanada'da grup karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak salonlar Bell Centre (Montreal) ve Videotron Centre (Quebec City) olarak belirlendi. ABD tarafında grup maçları CHI Health Center Arena (Omaha) ve Kia Center (Orlando)'da yapılacak. Turnuvanın final etabı ise Honda Center (Anaheim)'da gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin ardından Filenin Sultanları'nın C Grubu'ndaki rakipleri belli olurken, turnuva programı ve maç takvimine ilişkin ayrıntılar ilerleyen günlerde açıklanacak.

2027 FIVB KADINLAR VOLEYBOL DÜNYA KUPASI'NDA GRUP KURALARI ÇEKİLDİ. A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, C GRUBU'NDA DOMİNİK CUMHURİYETİ, FRANSA VE MISIR İLE EŞLEŞTİ.