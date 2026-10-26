Fenerbahçe derbi için RAMS Park'a ulaştı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı için stadyuma geldi. Sarı-lacivertli kafile, müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a giriş yaptı.
Kafile stadyuma giriş yaptı:
Sarı-lacivertlileri taşıyan otobüs, Can Bartu Tesisleri’nden hareket ederek kısa süre içinde stadyuma ulaştı. Takım oyuncuları ve teknik heyetin stada gelişi sorunsuz şekilde kaydedildi.
Güvenlik ve organizasyon:
Müsabaka öncesi uygulanan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti; girişler yetkililerce koordine edildi ve takımın stadyuma geliş süreci kontrollü olarak tamamlandı. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi için RAMS Park'a geldi.
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