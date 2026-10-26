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Fenerbahçe derbi için RAMS Park'a ulaştı

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak yoğun güvenlik önlemleriyle RAMS Park'a ulaştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 19:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe derbi için RAMS Park'a ulaştı

Fenerbahçe derbi için RAMS Park'a ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı için stadyuma geldi. Sarı-lacivertli kafile, müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a giriş yaptı.

Kafile stadyuma giriş yaptı:

Sarı-lacivertlileri taşıyan otobüs, Can Bartu Tesisleri’nden hareket ederek kısa süre içinde stadyuma ulaştı. Takım oyuncuları ve teknik heyetin stada gelişi sorunsuz şekilde kaydedildi.

Güvenlik ve organizasyon:

Müsabaka öncesi uygulanan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti; girişler yetkililerce koordine edildi ve takımın stadyuma geliş süreci kontrollü olarak tamamlandı. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi için RAMS Park&#039;a geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi için RAMS Park'a geldi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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