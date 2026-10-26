Sungurlu’da voleybol heyecanı: Dere’den iki takıma destek

Sungurlu’da antrenman ziyaretleri

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, SMS Grup Efeler Ligi’nin 3. hafta maçına hazırlanan Sungurlu Belediyespor ve Galatasaray Madeş Mobilya takımlarını Mahmut Atalay Spor Salonu’ndaki antrenmanlarda ziyaret etti. Dere, idmanları yakından takip ederek sporcular ve teknik heyetle bir araya geldi ve karşılaşma öncesi başarı dileklerini iletti.

maç öncesi hazırlıklar:

İlçede yükselen voleybol heyecanı, SMS Grup Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasıyla doruğa çıkacak. Sungurlu Belediyespor – Galatasaray Madeş Mobilya mücadelesi, yarın saat 16.30’da Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak. Organizasyonun yetkilileri, karşılaşmanın tüm taraftarlara ücretsiz olduğunu duyurdu ve salonun dolmasını bekliyor.

başkanın mesajı:

Başkan Dere maç havasını ve ilçenin bu temsili için duyduğu memnuniyeti vurguladı. Dere, "Galatasaray gibi ülkemizin köklü kulüplerinden birini de ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahada centilmence, mücadele gücü yüksek ve seyir zevki güzel bir karşılaşma olmasını diliyorum. Her iki takımımıza da başarılar diliyor, tüm hemşehrilerimizi takımımıza destek olmak ve bu heyecana ortak olmak üzere tribünlere davet ediyorum" dedi. Ziyaretler, yerel takımın ilçe için taşıdığı prestiji ve ligdeki mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

BAŞKAN DERE OYUNCULARLA BİR ARAYA GELDİ