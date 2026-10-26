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Kuşadası'nda mazgallar açıldı, yağışın yol açabileceği baskınlar önlendi

Kuşadası Belediyesi, gün boyu süren yağış sonrası tıkanan mazgalları ve yağmur suyu giderlerini hızla temizleyip su baskını riskini en aza indirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda mazgallar açıldı, yağışın yol açabileceği baskınlar önlendi

kuşadası'nda yağış sonrası müdahale:

Gün boyu etkili olan yağışın ardından Kuşadası Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgal ve yağmur suyu giderlerine hızla müdahale ederek olası su baskınlarının önüne geçti. Müdahale, cadde ve sokaklarda biriken çamur ve kuru yapraklar nedeniyle oluşan tıkanma risklerini hedef aldı ve hızla temizleme çalışmaları başlatıldı.

çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarındaki tüm mazgal ve yağmur suyu kanallarında kapsamlı temizlik yaptı. Yağmurla birlikte gelen çamur ve kuru yaprakların oluşturduğu birikimler el ve makine ile temizlenerek yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesi sağlandı; bu sayede cadde ve sokaklarda su birikintileri ve taşkın riskleri azaltıldı.

ekiplerin organizasyonu ve nöbet düzeni:

Ekipler vakit kaybetmeden sahaya çıkarak öncelikli noktalarda müdahale etti ve ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirildi. Kent genelinde yürütülen çalışmalar, yağışın günlük yaşam üzerindeki etkilerini en aza indirmeye odaklandı. Kuşadası Belediyesi, tüm ekipleriyle oluşabilecek yeni olumsuzluklara karşı teyakkuzda kalarak 7 gün 24 saat esasına göre müdahaleye hazır beklemeyi sürdürüyor.

sonuç ve izleme:

Yürütülen temizlik ve açma çalışmaları sayesinde yağışın yol açabileceği olumsuzluklar sınırlandırıldı; ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel sorunların büyümesini engelledi. Belediye, sorumluluk sahalarında düzenli kontroller yapmaya devam ediyor.

KUŞADASI’NDA GÜN BOYU ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ, TIKANAN MAZGAL VE YAĞMUR...

KUŞADASI’NDA GÜN BOYU ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ, TIKANAN MAZGAL VE YAĞMUR SUYU GİDERLERİNE HIZLA MÜDAHALE EDEREK SU BASKINI RİSKİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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