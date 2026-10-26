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Derbi gününde Galatasaray RAMS Park'ta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Metin Oktay Tesisleri'nden hareketle RAMS Park'a ulaştı; takım otobüs camlarına vurarak stadyuma giriş yaptı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Derbi gününde Galatasaray RAMS Park'ta

Derbi gününde Galatasaray RAMS Park'ta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi stadyuma ulaştı. Kafile, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden hareket ederek karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'a geldi.

Kafile çıkışı ve stadyuma varış:

Sarı-kırmızılı ekibi taşıyan otobüs, tesislerden ayrıldıktan sonra güvenlik önlemleri eşliğinde stadyuma giriş yaptı. Kafilede yer alan oyuncular ve teknik heyet, kent içinde planlanan rotayı takip ederek sorunsuz şekilde hedefe ulaştı.

Geleneksel giriş anı:

Futbolcular ve teknik ekip, alışıldık ritüeli devam ettirerek otobüsün camlarına vurarak stadyuma giriş yaptı. Bu an, takımın derbi atmosferine konsantre olduğunu gösteren geleneksel bir görüntü olarak kayda geçti.

Maç öncesi son hazırlıklar tesislerden çıkışla tamamlanmış oldu; taraftar beklentisi ve mücadele öncesi hazırlıkların ardından derbi için tüm taraflar sahada buluşacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için RAMS Park&#039;a geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için RAMS Park'a geldi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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