Derbi gününde Galatasaray RAMS Park'ta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi stadyuma ulaştı. Kafile, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden hareket ederek karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'a geldi.

Kafile çıkışı ve stadyuma varış:

Sarı-kırmızılı ekibi taşıyan otobüs, tesislerden ayrıldıktan sonra güvenlik önlemleri eşliğinde stadyuma giriş yaptı. Kafilede yer alan oyuncular ve teknik heyet, kent içinde planlanan rotayı takip ederek sorunsuz şekilde hedefe ulaştı.

Geleneksel giriş anı:

Futbolcular ve teknik ekip, alışıldık ritüeli devam ettirerek otobüsün camlarına vurarak stadyuma giriş yaptı. Bu an, takımın derbi atmosferine konsantre olduğunu gösteren geleneksel bir görüntü olarak kayda geçti.

Maç öncesi son hazırlıklar tesislerden çıkışla tamamlanmış oldu; taraftar beklentisi ve mücadele öncesi hazırlıkların ardından derbi için tüm taraflar sahada buluşacak.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için RAMS Park'a geldi.