Golsüz ilk yarıda Beşiktaş ile Başakşehir fırsatları değerlendiremedi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. İlk yarı boyunca iki ekip de net gol fırsatlarına yaklaşsa da kontrast savunma ve kaleci müdahaleleri sonucu devre 0-0 eşitlikle tamamlandı. Mücadele Tüpraş statünde oynanıyor; maçın yardımcıları arasında Ümit Öztürk, Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yer alıyor.

maçtan önemli anlar:

5. dakikada Leandro Trossard'ın savunma arkasına gönderdiği pasta Rıdvan hızla ceza sahasına girdi; sol çaprazdan denediği vuruş dışarı çıktı.

10. dakikada Nübel'in degajında Vlahovic'in kafayla indirdiği topa Ndidi hızla yetişti; ceza yayı üzerinden şutunda top yandan auta gitti.

17. dakikada Olaitan'ın pasında Ndidi topla buluştu, ortaya çıkardığı topu Vlahovic kafayla tamamlamak istedi; vuruş üst direkten döndü ve savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Emirhan'ın sağ kanattan gelen sol ayağından ortasında ceza sahası önündeki Ndidi'nin kafa vuruşu çok az farkla yakın direk dibinden auta çıktı.

33. dakikada Vlahovic rakibiyle girdiği ikili mücadeleyi kazanıp sol çapraza ilerledi; yaptığı şut savunmaya çarparak kornerle sonuçlandı.

45+1. dakikada Başakşehir'den Andreas Skov Olsen ceza yayı önünden bir şans daha üretti; vuruşu sol direk dibinden dışarı gitti ve ilk yarı golsüz sona erdi.

kadrolar ve diğer bilgiler:

Beşiktaş (ilk 11): Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic. Yedekler: Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, Hyeon-Gyu Oh, İlhan Fakılı, Semih Kılıçsoy. Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Başakşehir (ilk 11): Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Umut Güneş, Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov, Yusuf Sarı, Umut Bozok. Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Bulut, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Edin Visca, Abbosbek Fayzullayev, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic, Davie Selke, Bertuğ Yıldırım. Teknik direktör: Nuri Şahin.

Sarı kart: Ousseynou Ba (Başakşehir).

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.