Fındıklı ile Canbaz birbirinden koptu: yoğun yağış yolu tamamen çökertti

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Fındıklı ve Canbaz mahalleleri arasındaki bağlantı yolu, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından tamamen çöktü. Meydana gelen çöküş nedeniyle ulaşım tamamen kesildi ve mahalle sakinleri günlük yaşam ile ulaşımda önemli mağduriyet yaşadı.

Yolun çökme nedeni iddiaları:

Köylüler, yolun zarar görmesinde bölgedeki rüzgar enerji santrali yapım çalışmalarında kullanılan ağır tonajlı araçların etkili olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, yolun bu çalışmalar sırasında bozulduğunu ve sorunun ortaya çıkmasından sonra yaklaşık 2 yıldır bir onarım yapılmadığını söylüyor.

Sorunun çözümü konusunda mahalle sakinleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şirketin birbirine sorumluluğu attığını iddia ederek tepki gösterdi. Bu durum, onarımın gecikmesine ve yerel ulaşımın sürdürülebilir biçimde sağlanamamasına neden oldu.

Mahalle sakinlerinin talepleri:

Köylüler, yolun bir an önce onarılarak yeniden ulaşıma açılmasını talep ediyor. Özellikle acil servis, okul ve ticari ulaşım açısından oluşan aksaklıkların giderilmesi öncelikli beklenti olarak öne çıkıyor.

Oluşan çöküşün ardından bölgede yaşayanlar, yetkili kurumlar arasında net bir sorumluluk paylaşımı yapılmasını ve hızlı bir onarım programı başlatılmasını istiyor. Şu ana kadar onarım sürecine ilişkin resmi bir açıklama kamuoyuna yansımadı.

BALIKESİR'İN GÖNEN İLÇESİNDE FINDIKLI VE CANBAZ MAHALLELERİ ARASINDAKİ YOL, ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE TAMAMEN ÇÖKTÜ.