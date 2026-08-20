Fındıklı'da T1 hattında tramvay raydan çıktı

Fındıklı istasyonunda tramvay raydan çıktı

T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

olay yeri ve ilk müdahale:

Kaza bildirimini takiben itfaiye, polis ve bakım ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı ve olay yerinde ilk değerlendirmeyi yaptı.

seferler ve yetkili açıklamaları:

Ulaşım işletmecileri ve yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme başlatıldığı, gelişmelerin yetkili merciler tarafından paylaşılacağı bildirildi.

Vatandaşlar ve yolcuların güncel duyurular için resmi kaynakları ve istasyon anonslarını takip etmeleri öneriliyor.

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı