geri dönüşüm iklim politikasının yatırım ve finansman gündeminde

ART Grup COP31 sunumunda geri dönüşüm mesajı:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki etkinliklerde ART Grup, geri dönüşüm ve atık yönetimi uygulamalarını tanıttı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, geri dönüşümün iklim değişikliğiyle mücadelede merkezi bir rol oynadığını vurguladı ve sektörel önceliklere dikkat çekti.

kaynağında ayrıştırma ve teknolojik yatırımlar:

Dursun, atıkların çöp olarak değil hammadde kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek ürünlerin kaynağında ayrıştırılmasının önemini anlattı. "Atıklara çöp olarak değil, hammadde kaynağı olarak bakmalıyız. Kaynaklarımızı tükettiğimiz, doğayı ve toprağı zorladığımız bir dünyada geri dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi" sözleriyle, toplum ve sanayi pratiklerinde dönüşüm çağrısı yaptı.

Sunumda sektördeki geri dönüşüm teknolojilerine yatırım yapılmasının hem verimliliği artıracağı hem de çevresel yükü azaltacağı ifade edildi. ART Grup, mevcut uygulamalar çerçevesinde atıkların daha etkin toplanması ve ayrıştırılmasına yönelik modelleri paylaştı.

AB düzenlemeleri ve ihracat etkisi:

Dursun, Avrupa Birliği'nin PPWR düzenlemesinin geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına ilişkin yeni kurallar getirdiğini hatırlattı. "Bu düzenlemeler, geri dönüşümü yalnızca doğayı korumak için değil, ticaretimizi sürdürebilmek açısından da zorunlu hale getiriyor" değerlendirmesiyle, özellikle Avrupa'ya ihracat yapan üreticilerin geri dönüştürülmüş içerik kullanımına öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede sanayi aktörlerinin, tedarik zincirlerini ve üretim süreçlerini yeni düzenlemelere uyumlu hâle getirmek için teknolojik altyapı ve sertifikasyon süreçlerine yatırım yapmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

yerel uygulamalar ve finansman ihtiyacı:

Türkiye özelinde ise Dursun, düzenlemelerin hızlandırılması ve kaynağında ayrıştırma ile atık toplama sistemlerinin etkinleştirilmesi çağrısında bulundu. Doğa uygulaması kapsamında pet şişe, alüminyum ve cam ambalajların otomatik iade makineleri ve manuel iade noktalarıyla geri kazanıldığını aktaran Dursun, diğer evsel geri dönüştürülebilir atıkların da ayrı toplanması gerektiğini dile getirdi.

Finansman konusu toplantıda öne çıkan bir diğer başlık oldu. "Geri dönüşüm yatırımlarının artması için finansal desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle sektörün finansmana kolay erişimi büyük önem taşıyor" sözleriyle, yatırımın önünü açacak kredi, teşvik ve kamu-özel sektör iş birliklerinin önemine dikkat çekildi.

Konuşmasını geleceğe yönelik sorumluluk vurgusuyla tamamlayan Dursun, Türkiye'nin su ve doğal kaynaklarını korumanın gerekliliğini hatırlattı ve vatandaşlara yönelik pratik bir çağrı yaptı: "Lütfen geri dönüşüm kutularını doğru kullanalım. Camı cam, plastiği plastik kutusuna atalım. Atıkları kaynağında doğru ayrıştırırsak geri dönüşüm süreçlerini çok daha verimli hale getirebiliriz".

GÖKHAN DURSUN