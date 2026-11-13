Türker VEYAŞ, kâr büyümesiyle şebeke yatırımlarını hızlandırdı

Finansal sonuçlar ve kâr dinamikleri:

Türker VEYAŞ, 30 Eylül 2026 itibarıyla açıkladığı ara dönem bilançosunda güçlü bir büyüme grafiği sergiledi. Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki toplam hasılatı, geçen yılın aynı dönemindeki 17 milyar TL seviyesinden %27 artışla 22 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde brüt kâr 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, esas faaliyet kârı yıllık bazda %35 artışla 9 milyar TL oldu.

Gelir dağılımı ve faaliyet kolları:

Faaliyet kollarına göre gelir dağılımında dağıtım faaliyetleri öne çıktı; söz konusu dönemde dağıtım gelirleri 16 milyar TL ile toplam hasılatın büyük bölümünü oluşturdu. Perakende faaliyetlerinden elde edilen gelir 4 milyar TL, hizmet faaliyetlerinden sağlanan gelir ise 2 milyar TL olarak bildirildi. Bu dağılım, şirketin çekirdek iş kollarındaki istikrarını ve dağıtım segmentinin gelirlerdeki belirleyici rolünü ortaya koyuyor.

Öz kaynaklar ve yönetim değerlendirmesi:

31 Aralık 2025 tarihinde 18 milyar TL olan öz kaynaklar, 30 Eylül 2026 itibarıyla 24 milyar TL seviyesine yükseldi. Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, dönemi değerlendirirken gelir, brüt kâr ve esas faaliyet kârındaki artışlara dikkat çekti ve finansal performansın yanı sıra enerji altyapısına yönelik yatırımların ve bölgesel sorumluluğun da şirket değerlendirmelerinin odağında olduğunu belirtti.

Yatırımlar ve altyapı çalışmaları:

Şirketin yatırımları özellikle şebeke altyapısına yöneltilmiş durumda. Eylül 2026 sonu itibarıyla toplam yatırım gerçekleşmesi 4 milyar TL olarak açıklandı; bu tutarın %92'sinin şebeke yatırımlarına ayrıldığı bildirildi. Kalan yatırım tutarı ise yasal zorunluluklar, dijitalleşme ve teknoloji projeleri, hizmet binası yenilemeleri ile tüketici merkezi revizyonlarına ayrıldı.

Saha çalışmalarına ilişkin somut veriler de paylaşıldı: aynı dönemde 661 kilometre havai hat montajı gerçekleştirildi, 40 bin direk dikildi ve 482 kilometre yer altı hattı tesis edildi. Ayrıca 193 trafo ve 85 beton köşk montajı tamamlandı. Bu çalışmalar, şirketin iletim ve dağıtım altyapısındaki kapasite ve güvenilirlik artışına yönelik somut adımlarını gösteriyor.

2035 yatırım perspektifi ve sektör etkisi:

Murat Papila, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2035'e kadar elektrik iletim ve dağıtım altyapısı için öngördüğü yaklaşık 80 milyar dolar tutarındaki yatırımı hatırlatarak, bu çerçevenin enerji dönüşümünde dağıtım ve altyapı sistemlerinin stratejik önemini pekiştirdiğini vurguladı. Artan talep, yenilenebilir kaynak entegrasyonu ve arz güvenliğinin sağlanması açısından altyapı yatırımlarının belirleyici rol oynayacağına dikkat çekti.

Şirketin finansal sonuçları ve yatırımlardaki hızlanma, Türker VEYAŞ'nin hem bilanço hem de faaliyet bazlı büyüme stratejisinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki dönemlerde şebeke güçlendirme ve dijitalleşme adımları, şirketin performansını ve hizmet kalitesini etkileyen ana faktörler olmaya devam edecek.

TÜRKER VEYAŞ, 2026 YILININ İLK DOKUZ AYINDA 22 MİLYAR TL HASILAT VE 8 MİLYAR TL BRÜT KÂR, 9 MİLYAR TL ESAS FAALİYET KÂRI ELDE ETTİ.