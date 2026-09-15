Fırat Üniversitesi hastanesinde robotik cerrahi devri başladı

robotik cerrahi sistemi hizmete alındı

Fırat Üniversitesi Hastanesi, ileri cerrahi uygulamalarda kullanılmak üzere yeni bir robotik cerrahi sistemi kazandırdı. Sistem, özellikle kanser cerrahisi ve kompleks cerrahi müdahalelerde cerrahlara daha hassas ve minimal invaziv seçenekler sunmayı hedefliyor.

bölgesel sağlık altyapısına katkı:

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından yerinde incelenen sistemin, hastanenin teknolojik altyapısını güçlendireceği belirtildi. Rektör Göktaş, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin yalnızca Elazığ değil çevre illere de hizmet verdiğini hatırlatarak, bu yatırımın bölge için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Rektör Göktaş, sistemin kanser cerrahisi ve ileri cerrahi uygulamalar açısından kritik bir altyapı oluşturduğunu vurguladı ve cihazın Kayseri'nin doğusundaki üniversite hastaneleri arasında yalnızca Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde bulunmasının yatırımın bölgesel önemini artırdığını ifade etti.

yönetim ve klinik heyetin incelemeleri:

İncelemeye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Başhekim Prof. Dr. Gökhan Artaş ile Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Osmanlıoğlu, Prof. Dr. İbrahim Murat Özgüler ve Doç. Dr. Mesut Yur eşlik etti. Heyet, sistemin teknik özellikleri, sterilizasyon ve ameliyathane entegrasyonu konularında değerlendirmeler yaptı.

Üniversite yetkilileri, yeni sistemin hem hasta bakımında hem de akademik eğitimde uzun vadeli fayda sağlayacağını belirtti. Cihazın hizmete alınmasıyla bölgedeki vaka çeşitliliğine yönelik ileri cerrahi kapasitesinin artması ve hastaların gelişmiş tedavi seçeneklerine daha kolay erişmesi hedefleniyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE İLERİ CERRAHİ UYGULAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE ROBOTİK CERRAHİ SİSTEMİ HİZMETE KAZANDIRILDI. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. FAHRETTİN GÖKTAŞ, ÜNİVERSİTE HASTANESİNE KAZANDIRILAN ROBOTİK CERRAHİ SİSTEMİNİ YERİNDE İNCELEDİ