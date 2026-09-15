Manisa zabıtasından okul çevrelerinde kapsamlı gıda denetimi

denetimler yoğunlaştırıldı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ile birlikte okul çevrelerindeki gıda denetimlerini artırdı. Denetimlerin amacı, öğrencilerin eğitim gördükleri çevrede sağlıklı ve güvenli gıda teminini sağlamak olarak açıklandı. Çalışmalar, zabıta ekiplerinin okul saatlerine ve öğrenci yoğunluğuna göre planlanarak yürütüldü.

hazırlık ve kontrol noktaları:

Denetimlerde öncelik, okul önlerinde faaliyet gösteren seyyar satıcılar ile öğrencilerin satın aldığı veya dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve içeceklere verildi. Satışa sunulan ürünlerin sağlık ve hijyen şartlarına uygunluğu, muhafaza koşulları ve satış ortamlarının durumu titizlikle incelendi. Kontrollerde gıda güvenliğini etkileyebilecek saklama ve sunum hatalarına özellikle dikkat edildi.

devriye ve uygulama:

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan tarafından takip edilen denetimlere Bisikletli Zabıta Ekipleri de katıldı. Ekipler, başta Manisa Polinas Meslek Lisesi olmak üzere okul çevrelerinde devriye yaparak seyyar satış noktalarını ve öğrencilerin yoğun olduğu alanları kontrol etti. Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar hakkında, belirtilen usullere göre ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, ailelerin ve okul yönetimlerinin de dikkatli olmasını, şüpheli satış noktalarının zabıtaya bildirilmesini istedi. Bu adımlarla öğrencilerin okul çevresinde daha güvenli beslenme imkânına kavuşması hedefleniyor.

MANİSA'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÇEVRELERİNDE GIDA SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI.