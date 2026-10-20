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Fırında hijyen ihmali açığa çıktı: hamam böceği, izmarit ve ağlar tespit edildi

İskenderun Belediyesi zabıta denetiminde bir fırında hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağları tespit edildi; işletmeye idari işlem uygulandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fırında hijyen ihmali açığa çıktı: hamam böceği, izmarit ve ağlar tespit edildi

İskenderun zabıta denetiminde rahatsız eden bulgular

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kentte hizmet veren bir fırına yönelik denetiminde, üretim alanlarında ciddi hijyen eksiklikleriyle karşılaşıldı. Yapılan incelemede hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağları görüldü; bu durum halk sağlığını tehdit eden bir ihmal olarak değerlendirildi.

tespit edilen uygunsuzluklar:

Denetimde, görülen fiziksel bulguların yanı sıra üretim uygulamalarında da sorunlar belirlenmiş; fırında yeni hamurun eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği anlaşılmıştır. Üretim ve depolama alanlarındaki bu tür uygulamalar gıda güvenliğini olumsuz etkiler ve kontaminasyon riskini artırır.

uygulanan yaptırımlar ve riskler:

İskenderun Belediyesi ekipleri, tespit edilen olumsuzlukların ardından ilgili işletme hakkında cezai işlemler uygulayarak gerekli idari tedbirleri aldı. Bu tür ihlaller tüketici sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği için belediye denetimleri ve uygulanan yaptırımların önemi vurgulanıyor. Vatandaşların benzer durumları yetkililere bildirmesi, halk sağlığının korunması açısından önem taşıyor.

HATAY&#039;DA İSKENDERUN BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNİN FIRINA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDE MİDE...

HATAY'DA İSKENDERUN BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİNİN FIRINA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDE MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI. HAMAM BÖCEĞİ, SİGARA İZMARİTLERİ VE ÖRÜMCEK AĞLARININ GÖRÜLDÜĞÜ FIRIN HAKKINDA EKİPLER İŞLEM YAPTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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