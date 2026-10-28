Fırında müşteri kılığına girip tezgahtan cep telefonunu çalan şüpheli kamerada

olayın detayları:

Sultangazi'nin 50. Yıl Mahallesinde bulunan bir fırında meydana gelen olayda, müşteri gibi davranan şüpheli, çalışan personelin dalgınlığından yararlanarak tezgahta bırakılan cep telefonunu aldı ve hızla uzaklaştı. İş yeri sahibinin olayın ardından emniyete giderek şikayetçi olduğu bildirildi.

güvenlik kamerası görüntüleri:

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin soğukkanlı ve hızlı hareketleri kaydedildi. Kameralar, hırsızlık anını saniye saniye görüntülerken, şüphelinin fırından çıkış yönü ve davranışları net biçimde izlenebiliyor.

küçük işletmeler için çıkarılacak dersler:

Olay, küçük işletmelerde değeri olan eşyaların tezgahta bırakılmasının risk oluşturduğunu gösteriyor. Basit önlemler; değerli eşyaların görüş alanından uzak tutulması, personel dikkatinin artırılması ve güvenlik kamerası kayıtlarının düzenli kontrolü gibi uygulamalar, benzer vakaların önlenmesine katkı sağlayabilir. İş yeri sahibi tarafından yapılan şikayet sonrası gelişmelerin emniyet tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

Sultangazi’de müşteri kılığında girdiği fırından cep telefonunu böyle çaldı