Foça'da Boran-8 şovu: keskin nişancılar helikopter destekli atışlarla hedefleri vurdu

Foça'da Boran-8 Seçkin Gözlemci Günü başladı:

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışmasının Seçkin Gözlemci Günü, İzmir'in Foça ilçesindeki Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda başladı. Yarışma, 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor ve etkinlikler zorlu parkurlar ile senaryo atış gösterilerine ev sahipliği yaptı.

senaryo atışları ve helikopter gösterileri:

Seçkin Gözlemci Günü programı, oluşturulan zorlayıcı parkurlarda yapılan senaryo atışlarıyla açıldı. Mücadele eden keskin nişancılar, hazırlanan hedefleri büyük oranda tam isabetle imha etti. Etkinlikte ayrıca Jandarma Havacılık Komutanlığı'na ait Çelik Kanatlar helikopterleri gösteri uçuşları gerçekleştirdi; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) keskin nişancıları ise havalanan helikopterden yapılan atışlarla hedefleri başarıyla vurdu. Yapılan gösteriler izleyiciler tarafından ilgi ve alkışla karşılandı.

katılımcılar, gözlemci ve görevli yapısı:

Yarışmaya 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takım ile Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden toplam 12 yerli takım katıldı. Organizasyonda görev yapan 5 hakem ile 25 yerli ve 26 yabancı gözlemci etkinlikleri takip etti; toplamda 742 personel görev aldı.

Programı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ile birlikte gelen askeri erkan takip etti. Yarışma, katılımcı ekiplerin teknik kapasitelerini ve koordinasyon yeteneklerini sergilediği önemli bir platform olarak öne çıktı.

ZORLU PARKURLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SENARYO ATIŞLARINDA KESKİN NİŞANCILAR HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDU.