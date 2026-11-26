Tunceli’de şiddetle mücadelede kurumsal, psikolojik ve hukuki adımlar tartışıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Tunceli’de düzenlenen panelde, kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ve mücadele yöntemleri ele alındı. Program, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

panelde ele alınan başlıklar:

"Kadına Yönelik Şiddetle Kurumsal, Psikolojik ve Hukuki Mücadele" başlıklı panelde kurumsal müdahale mekanizmaları, psikolojik destek uygulamaları ve hukuki süreçler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Panel öncesinde salon girişinde kadın asker ve kadın polisler tarafından KADES tanıtılarak katılımcılara uygulamanın işleyişi ve acil başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi.

Panelde ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadelede izlenmesi gereken yollar ayrıntılı şekilde konuşuldu; katılımcılar, ihbar hatlarının erişilebilirliğinin artırılması, mağdur destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve farkındalık çalışmalarının yerel düzeyde yaygınlaştırılması gibi konuları gündeme taşıdı.

katılımcılar ve mesajlar:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Kızıltaş programda kadına yönelik şiddetin farklı biçimlerine dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu:

Her kadının evinde, iş yerinde, sokakta, dijital ortamda güvenle yaşaması temel bir haktır. Tehdit, aşağılama, ısrarlı takip, kadının gelirlerine el koyma, yakınlarıyla görüşmesini engelleme de şiddetin farklı biçimleridir. Bu davranışları tanımak, şiddeti önlemenin ilk adımlarından biridir. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, Bakanımızın destekleriyle hayata geçirilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans mücadelemizin temel ilkesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkündür

Panele Tunceli Valiliği Vali Yardımcısı Adem Eser, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, il protokolü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, hem bilgilendirici sunumlar hem de yerel uygulamaların güçlendirilmesine yönelik önerilerle sonlandırıldı.

PANEL ÖNCESİNDE SALON GİRİŞİNDE KADIN ASKER VE KADIN POLİSLER TARAFINDAN KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASI (KADES) TANITILARAK KATILIMCILARA BİLGİ VERİLDİ.