Bayburt'ta iş birliği toplantısı yapıldı

Bayburt Açık Ceza İnfaz Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türk Kızılay Bayburt Şubesi ile Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasındaki koordinasyon güçlendirilmesi ve ortak yürütülecek faaliyetlerin uygulama süreci ele alındı. Görüşmelerde, kurumların görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi ve saha takviminin oluşturulması öncelikli gündem maddeleri oldu.

protokolün kapsamı ve hedefleri:

Toplantıda, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Kızılay Derneği arasında haziran ayında yenilenen iş birliği protokolünün kapsamı hatırlatıldı. Protokolün, ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk, genç ve kadın hükümlü ve tutuklular ile denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere yönelik sosyal destek çalışmalarını içerdiği vurgulandı. Katılımcılar, protokol doğrultusunda planlanan faaliyetlerin önceliklendirilmesi ve uygulanma biçimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

katılımcılar ve uygulama adımları:

Toplantıya, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürü Adil Firar, Türk Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Erol Yıldırım, Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Emre Çağrı Demirkıran ile kurum personeli katıldı. Katılımcılar, ortak çalışma takvimi, sorumluluk dağılımı ve uygulamanın izleme-değerlendirme mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde mutabık kaldı. Önümüzdeki dönemde yapılacak ortak faaliyetlerin sahada etkin biçimde uygulanması için gerekli koordinasyon ve iş bölümü ön plana çıktı.

BAYBURT’TA KIZILAY VE CEZA İNFAZ KURUMLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI