Haymana'da devrilen pancar yüklü tır yolları yükle kapladı

Ankara'nın Haymana ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde seyir halindeki pancar yüklü tır kaza yaparak devrildi. Olayda, sürücü M.K. idaresindeki 06 BCK 277 plakalı araçtan tonlarca pancar yola ve yol kenarına dağıldı.

kaza ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve bölgeyi güvenlik açısından değerlendirdi.

soruşturma ve olası etkiler:

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Yükün yola dökülmesi, taşınan malzemenin kaldırılması ve yolun temizlenmesini gerektirebilecek bir durum oluşturuyor.

Böyle vakalar, ağır yük taşımacılığında yük bağlama, hız kontrolü ve araç muayenelerinin önemini bir kez daha hatırlatıyor; yetkililerin yapacağı teknik inceleme kaza nedenini ortaya koyacak.

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