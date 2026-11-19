olay yerinde yaşananlar:

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta saat 10.30 sıralarında bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında inşaatta bulunan bir işçi toprak altında kaldı.

kurtarma çalışmaları ve müdahale ekipleri:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama kurtarma köpeği destekli yürütülen çalışmalar sonucu toprak altında kalan 1 işçinin cansız bedeni bulundu ve çıkarıldı.

süreç ve mevcut durum:

Ekiplerin olay yerindeki arama ve müdahale çalışmaları devam ediyor. Kaymanın nedeni hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor; yetkililer ve ekipler olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

SULTANBEYLİ'DE BİR İNŞAAT ALANINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ. TOPRAK ALTINDA KALAN 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBEDERKEN, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.