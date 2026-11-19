Sincan'da soğuk havada sabahları sıcak çorba molası

Sincan Belediyesi, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatarak ücretsiz çorba ikramını sürdürüyor. İlçe sakinleri, yaz-kış demeden sunulan hizmetle güne sıcak bir başlangıç yapıyor.

kimler faydalanıyor:

Sabah işine yetişmeye çalışan vatandaşlar ve okula giden çocukların yanı sıra ders çalışmaya gelen öğrenciler de ikramdan yararlanıyor. Çorbalar tek kullanımlık bardaklarda, ekmek eşliğinde servis ediliyor ve öğrenciler bu hizmetten memnuniyet duyuyor.

dağıtım noktaları ve saatler:

Ücretsiz çorba dağıtımı her sabah 07.00-08.30 arasında, ilçenin 5 farklı noktasında yapılıyor. Dağıtım noktaları: Sincan Tren Garı (dolmuş durakları yanı); Mustafa Kemal Mah. Cumhuriyet Bulvarı Yenikent (Sincan Belediyesi Eski Ek Hizmet Binası Önü); Sincan Devlet Hastanesi önü (Törekent); Mareşal Çakmak Mahallesi Bülbül Caddesi (Okulların bulunduğu bölge); Dr. Nafiz Körez 12. Cadde Semt Polikliniği önünde (Ahi Mesut Bulvarı). Ayrıca ilçe genelindeki 10 Millet Kıraathanesinde de öğrencilere çorba ikramı yapılıyor.

İlerleyen süreçte çorba dağıtım noktası sayısının artırılması planlandı. Hizmetten memnun olan öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ediyor.

SİNCAN BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN GÜNE SICAK BİR BAŞLANGIÇ YAPMALARINI SAĞLAYAN ÜCRETSİZ ÇORBA İKRAMIYLA DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYI SÜRDÜRÜYOR.