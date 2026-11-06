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Ford Otosan COP31'de otomotivde karbonsuzlaşma ve elektrikli mobilitenin yol haritasını sunuyor

Ford Otosan, COP31'de 16 Kasım'da düzenleyeceği panellerde otomotivte karbonsuzlaşma, kaynak verimliliği ve elektrikli mobilite çözümlerini paylaşacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ford Otosan COP31'de otomotivde karbonsuzlaşma ve elektrikli mobilitenin yol haritasını sunuyor

Ford Otosan COP31'de sürdürülebilir sanayi ve mobilite dönüşümünü uluslararası platforma taşıyacak

Koç Holding’in Küresel İş Ortağı olduğu 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Bu platformda Ford Otosan, otomotiv sanayisinin dönüşümüne ilişkin deneyimlerini, uygulamalarını ve stratejilerini uluslararası paydaşlarla paylaşacak.

Şirket, Türkiye ve Romanya’daki üretim ve mühendislik kapasitesiyle Avrupa otomotiv ekosistemindeki rolünü ve sürdürülebilirlik uygulamalarını COP31 çerçevesinde aktarmayı hedefliyor. Ford Otosan, üretimde kaynak verimliliğinden tedarik zincirinin karbonsuzlaşmasına, elektrikli araç geliştirme ve üretimine kadar uzanan çalışmalarıyla konferansta yer alacak.

Ford Otosan'ın sürdürülebilirlik yaklaşımı:

Ford Otosan, "Gelecek Şimdi" sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda üretim süreçlerinde enerji ve su verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar geliştiriyor. Şirket, tedarikçilerle iş birliği içinde değer zincirindeki karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik adımlar atıyor ve elektrikli araçların geliştirilmesi ile üretimine ilişkin yetkinliklerini güçlendiriyor.

Türkiye ve Romanya’daki üretim tesisleri ile Ar-Ge ve mühendislik kapasitesi, Ford Otosan'ı Avrupa otomotiv sanayisinin önemli üretim merkezlerinden biri haline getiriyor. Bu konum, şirketin sadece kendi operasyonlarında değil, tedarikçi ağının dönüşümünde de aktif rol almasını sağlıyor.

COP31'de ele alınacak paneller ve odak konular:

Ford Otosan, COP31 kapsamında 16 Kasım'da Yeşil Alan’daki Koç Topluluğu Pavyonu’nda iki panel düzenleyecek. İlk panel, "Otomotiv Değer Zincirinde Karbonsuzlaşmanın Yaygınlaştırılması: Ekosisteme Öncülük Etmek" başlığını taşıyor ve tedarik zincirindeki karbon emisyonlarının azaltılması, tedarikçilerin sürdürülebilirlik dönüşümünün desteklenmesi ile üreticiler, finans kuruluşları ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliklerinin önemini tartışacak.

İkinci panel ise "Aracın Ötesinde: Bir Ekosistem Dönüşümü Olarak Elektrifikasyon" başlığı altında elektrifikasyonun sanayi üzerindeki etkilerini, şarj ve enerji altyapısı ihtiyaçlarını, batarya ekosistemini ve Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğini masaya yatıracak. Her iki oturumda da teknoloji, finansman ve ortak hareket etme kapasitesinin rolü değerlendirilecek.

Güven Özyurt, COP31 katılımına ilişkin olarak şunları ifade etti: "Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, sanayimizin üretim ve mühendislik gücünü, iklim dönüşümüne yönelik deneyimini uluslararası paydaşlarla paylaşmak açısından önemli bir fırsat. Koç Holding’in Küresel İş Ortağı olduğu bu platformda Ford Otosan olarak yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve Romanya’daki üretim ve mühendislik gücümüzle Avrupa otomotiv sanayisinin önemli bir parçasıyız. Bu konumumuz bize, sektörümüzün dönüşümünde sorumluluk alma ve çözüm geliştirme imkânı sunuyor. Otomotiv sanayisinin dönüşümü, tüm değer zincirinin birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Üreticilerin, tedarikçilerin, teknoloji şirketlerinin, enerji sektörünün ve kamu kurumlarının aynı hedef doğrultusunda ilerlemesi büyük önem taşıyor. Biz de üretim süreçlerimizde kaynak verimliliğini artırırken, tedarikçilerimizin dönüşümünü destekliyor ve elektrikli araçların müşterilerimizin günlük operasyonlarında daha yaygın kullanılmasını sağlayacak çözümler üzerinde çalışıyoruz. COP31’de bu deneyimlerimizi paylaşmayı, sektörümüzün ihtiyaçlarını uluslararası paydaşlarla değerlendirmeyi ve Türkiye’nin Avrupa ile entegre üretim ekosisteminin sunduğu katkıyı görünür kılmayı önemsiyoruz."

Ford Otosan, COP31'de gerçekleştireceği paneller ve paydaş buluşmalarıyla sürdürülebilir sanayi dönüşümü, kaynak verimliliği ve elektrikli mobilite ekosisteminin geliştirilmesine dönük uluslararası görüş alışverişine katkı sunmayı amaçlıyor. Şirketin sunacağı vaka örnekleri ve iş birliği modelleri, otomotiv değer zincirinin ortak hareket etmesi gerekliliğini vurgulayacak.

KOÇ HOLDİNG&#039;İN KÜRESEL İŞ ORTAĞI OLDUĞU 31. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI&#039;NDA...

KOÇ HOLDİNG'İN KÜRESEL İŞ ORTAĞI OLDUĞU 31. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA (COP31) FORD OTOSAN, OTOMOTİV SANAYİSİNİN DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK İKİ PANELE EV SAHİPLİĞİ YAPARAK SEKTÖRÜN GELECEĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNE KATKI SUNACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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