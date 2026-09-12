Fransa'nın set hakimiyeti sahaya yansıdı: Türkiye 3-0 mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 2. maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu. Maç, BT Arena'da oynandı ve süresi 82 dakika olarak kaydedildi. Setler 25-19, 25-20, 25-19 sonuçlandı ve Fransa maç boyunca kontrolü elinde tuttu.

maç özeti:

Fransa, setlerin büyük bölümünde ritmini koruyarak rakip savunmayı zorladı. Türkiye bazı anlarda organize hücumlar denese de, Fransa'nın servis ve blok etkinliği set skorlarına yansıdı. Set başına düzenlenen hamleler Fransa lehine sonuçlandı ve setlerde kopuş yaşandı; Türkiye toparlanmak için fırsatlar aradı fakat setlerdeki puan farkını kapatamadı.

kadrolar ve hakemler:

Fransa kadrosunda Brizard, Henno, Huetz, Faure, Clevenot, Iyegbekedo, Diez (L) yer aldı; yedekler arasında Tizi-Oualou ile Duflos-Rossi bulunuyordu. Türkiye sahaya Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Ahmet Samet, Adis, Abdulsamet (L) ile çıktı; oyuna girenler Kaan, Mert, Cafer ve Hilmi oldu. Maçı yöneten hakemler Vlastimil Kovar (Çekya) ve Alexandre Vitor Goncalves (Portekiz) idi.

maçtan çıkarımlar:

Sonuç, Fransa'nın grup maçındaki iddiasını gösterirken, Türkiye için oyun içinde süreklilik ve kritik anlardaki sayısal çözümlemeler öne çıktı. Setlerde daha dengeli bir hücum ve servis kararı, ilerleyen maçlarda farklı bir tablo oluşturabilir. Teknik ekip, maçtan çıkarılacak detaylar üzerinde çalışarak sonraki karşılaşmalarda daha etkili bir performans hedefleyecektir.

Set sonuçları: 25-19, 25-20, 25-19.

Süre: 82 dakika. Salon: BT Arena.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 2026 CEV ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI D GRUBU 2. MAÇINDA FRANSA'YA 3-0 MAĞLUP OLDU.