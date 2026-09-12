Rizespor tarihine üçte üç deplasman galibiyetiyle başladı

Çaykur Rizespor'un Eyüpspor karşısındaki galibiyeti:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın başında bulunan Recep Uçar, karşılaşmanın takım için anlamını ve mücadeleyi değerlendirdi.

Uçar, maçın Alanya yenilgisi sonrası kendileri için önemli olduğunu vurguladı ve takımının sahada gösterdiği performansa dikkat çekti. Teknik direktör, alınan galibiyetin özellikle deplasman başlangıcı açısından tarihsel bir anlam taşıdığını belirtti: "Rizespor olarak tarihimize üçte üç deplasman galibiyetiyle başlıyoruz. Bunu başaran oyuncularımı kutluyorum."

maçın kritik anları:

Uçar, oyunun kontrolünün ellerinde olduğunu ve topa sahip olma konusunda üstünlük kurduklarını ifade etti. Maçın ilk 70 dakikasında rakibe ciddi pozisyon vermediklerini söyleyen teknik adam, 75. dakikadan sonra sistem değişikliğine gidip geçişleri kovaladıklarını ve iki net pozisyon kaçırdıklarını aktardı. Karşılaşmada Emrecan’ın harika golü galibiyeti anlamlı kılan anlardan biri olarak öne çıktı.

var müdahaleleri ve stat tartışması:

Hakem kararları ve teknoloji kullanımına da değinen Uçar, VAR müdahalelerinin maçın adaletini sağladığını savundu: "VAR’la alakalı hep şikayet ediyoruz ama bugün itibarıyla iyi ki var diyoruz. Sagnan’ın iptal edilen kırmızı kartı var, Mihaila sarı gördü ama o pozisyon kırmızıydı. Bu iki müdahale maçın daha adaletli gitmesine sebep oldu."

Ayrıca karşılaşmanın oynandığı stat hakkında eleştirisini dile getiren 50 yaşındaki teknik adam, Süper Lig marka değeri açısından Eyüp maçlarının oynandığı mekanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi: "Eyüp maçlarının bu statta oynanması tekrar gözden geçirilmeli. Bu da federasyona sitemim olsun."

Uçar, takımının sahada gösterdiği mücadeleyi överek oyuncularını kutladı ve alınan galibiyetin moral açısından önemini vurguladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor galibiyeti sonrası, "Rizespor olarak tarihimize üçte üç deplasman galibiyetiyle başlıyoruz. Bunu başaran oyuncularımı kutluyorum" dedi.