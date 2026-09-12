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Çorum'un Samsun çıkarması: Uçar farkın daha da açılabileceğini söyledi

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Samsunspor karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin haklı olduğunu, farkın daha da açılabileceğini belirtti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:23

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum'un Samsun çıkarması: Uçar farkın daha da açılabileceğini söyledi

Çorum'un Samsun çıkarması: Uçar farkın daha da açılabileceğini söyledi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çorum FK, deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup ederek tartışmasız bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar mücadeleyi değerlendirdi ve takımının performansından memnun olduğunu aktardı.

maçın genel görünümü:

Uçar, karşılaşmayı değerlendirirken rakibin uyguladığı adam adama baskıya dikkat çekti: "Samsunspor’un adam adama baskılarından, bağlantılar kullanmaya çıktıktan sonra geniş alanlar bulacağımızı biliyorduk. Bunu özellikle ilk yarı çok iyi değerlendirdik." Teknik adam, ilk yarıda yakalanan alanları iyi kullandıklarını ve bu sayede farklı skora ulaşabildiklerini vurguladı.

taktiksel analiz ve oyuncu katkısı:

Karşılaşmanın ikinci yarısına dair değerlendirmesinde Uçar, skorun ardından Samsunspor'un oyunu bırakma eğilimi gösterdiğini; ardından rakibin tekrar üstüne gelmesiyle kendilerinin hamleler yaparak skoru pekiştirdiklerini söyledi: "İkinci yarı, skor yakaladıktan sonra biraz Samsunspor topu bıraktı. Samsunspor, çok üstümüze gelmeye başlayınca hamleler yapmaya başladık. Ondan sonra da iki gol bulduk." Ayrıca hafta içi yapılan savunma çalışmalarına değinerek hem ön alan baskısı hem de ikinci bölgede savunma organizasyonları üzerinde durduklarını anlattı.

gelecek hedef ve teşekkür:

Uçar, oyuncularının performansını övdü ve emeği geçenleri tebrik etti: "Emekleri için futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bugün çok iyi oynadılar." Ancak bu maçı geride bırakacaklarını, milli araya üç puanla girmek istediklerini ve önlerindeki maçın Alanyaspor karşılaşması olduğunu hatırlattı. Ayrıca Samsun ve kulübü için olumlu ifadeler kullanıp taraftarlara çağrıda bulundu: "Samsun çok güzel bir şehir. Çok iyi, çok güzel bir camia. Bir kabuk değiştiriyorlar. Takımlarına destek olsunlar. Samsunspor’a önümüzdeki maçta başarılar diliyorum."

ÇORUM FK TEKNİK SORUMLUSU UĞUR UÇAR, DEPLASMANDA KAZANDIKLARI 5-1&#039;LİK SAMSUNSPOR MAÇININ ARDINDAN...

ÇORUM FK TEKNİK SORUMLUSU UĞUR UÇAR, DEPLASMANDA KAZANDIKLARI 5-1'LİK SAMSUNSPOR MAÇININ ARDINDAN FARKIN DAHA DA AÇILABİLECEĞİ BİR OYUN OYNANDIĞINI SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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