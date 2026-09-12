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Erken golle Konyaspor, Trabzonspor karşısında 1-0 önde

Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Konyaspor, evinde oynadığı maçın ilk 15 dakikasında bulduğu golle Trabzonspor karşısında 1-0 üstünlük sağladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erken golle Konyaspor, Trabzonspor karşısında 1-0 önde

maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası, Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle geçti ve maç halen devam ediyor.

ilk 15 dakikada öne geçen takım:

Konyaspor, erken bölümde bulduğu golle skoru 1-0'a taşıdı. Bu erken avantaj, ev sahibi ekibin maçtaki kontrol çabasını destekliyor.

maçın ilerleyişi:

Müsabaka halen sürüyor; her iki takım da ikinci bölüme girerken skoru değiştirecek fırsatlar aramaya devam edecek. Canlı gelişmeler maç boyunca takip ediliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR SAHASINDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN...

TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR SAHASINDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI KONYASPOR'UN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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