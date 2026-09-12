Erken golle Konyaspor, Trabzonspor karşısında 1-0 önde

maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası, Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle geçti ve maç halen devam ediyor.

ilk 15 dakikada öne geçen takım:

Konyaspor, erken bölümde bulduğu golle skoru 1-0'a taşıdı. Bu erken avantaj, ev sahibi ekibin maçtaki kontrol çabasını destekliyor.

maçın ilerleyişi:

Müsabaka halen sürüyor; her iki takım da ikinci bölüme girerken skoru değiştirecek fırsatlar aramaya devam edecek. Canlı gelişmeler maç boyunca takip ediliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR SAHASINDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI KONYASPOR'UN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.