Erciyes Cup'ta sezonun son provası

Melikgazi Kayseri Basketbol'un geleneksel organizasyonu Erciyes Cup, bu yıl 20. kez düzenleniyor ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi öncesi takımların son sınavı olacak.

turnuvanın formatı ve katılımcılar:

Sezon hazırlıkları kapsamında her yıl Kayseri'de oynanan turnuva, 14-15-16 Eylül 2026 tarihlerinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyona bu yıl Melikgazi Kayseri Basketbol, Botaş ve İstanbul GSK katılacak ve üç ekip arasındaki maçlar kısa program çerçevesinde tamamlanacak.

program ve izleyici bilgileri:

Karşılaşmalar basketbolseverlere ücretsiz olarak açık olacak. Turnuva programı şöyle:

14 Eylül 2026 Pazartesi: 18.00 İstanbul GSK- Melikgazi Kayseri Basketbol

15 Eylül 2026 Salı: 14.00 Botaş-İstanbul GSK

16 Eylül 2026 Çarşamba: 14.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Botaş

Erciyes Cup, kulüpler için son hazırlık fırsatı sunarken, 20. edisyonuyla yerel izleyici için de ilgi çekici bir prova niteliği taşıyor. Organizasyonun geçmiş geleneği ve ücretsiz izlenebilir olması, turnuvayı sezon öncesi önemli bir etkinim haline getiriyor.

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL’UN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ ERCİYES CUP, BU YIL 20. KEZ KAPILARINI AÇACAK.