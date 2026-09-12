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Ceyhan'da kamyonetin tıra arkadan çarpması: iki kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu kamyonette sıkışan Rıdvan Akar ve Ahmet Diyar hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 20:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ceyhan'da kamyonetin tıra arkadan çarpması: iki kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır-kamyonet kazası

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde meydana gelen kazada kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen, araçta sıkışan sürücüler kurtarılamadı.

Kazanın detayları:

Kazada, sürücüsü Rıdvan Akar olan 01 MC 6339 plakalı kamyonet ile A.C.'nin kullandığı 33 BBS 82 plakalı tır çarpıştı. İlk belirlemelere göre kamyonet tıra arkadan çarptı ve çarpmanın etkisiyle kamyonetteki iki kişi araç içinde sıkıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan Rıdvan Akar ve Ahmet Diyar'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti; sağlık ekipleri her iki kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ADANA’DA KAMYONETİN TIRA ARKADAN ÇARPTIĞI KAZADA YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

ADANA’DA KAMYONETİN TIRA ARKADAN ÇARPTIĞI KAZADA YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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