İzmit'te zincirleme kaza: kamyon birden fazla aracı etkiledi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi’nde meydana gelen kazada, freni boşaldığı değerlendirilen bir kamyonun park halindeki panelvan, otomobil ve servis aracına çarpmasıyla zincirleme bir hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle otomobil ile servis aracı sürüklenerek önlerinde bulunan iki araca daha çarptı.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kaza sonucu 2 yayanın yaralandığını ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kaza anı ve yaralananlar:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonun park halindeki araçlara çarptığı, çarpmanın ardından otomobil ve servis aracının sürüklenerek ilerlediği görülüyor. Görüntülerde bir kişinin araçların arasında kaldığı, bir kadının ise beklerken yaralandığı anlar yer aldı. Kazada hem kamyonda hem de diğer 5 araçta maddi hasar oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık kuruluşuna sevk etti. Resmî makamlar tarafından yürütülen ilk değerlendirmede sürücüye ilişkin bir detay paylaşılmadı.

İnceleme sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeninin teknik inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleriyle netleştirileceği, olayla ilgili daha ayrıntılı raporun yetkili birimlerce hazırlanacağı bildirildi.

Kamuya yansıyan güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın oluş biçimini kayda geçirirken olay yerindeki aracın konumu ve hasarın boyutu soruşturmanın odak noktalarını oluşturuyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE FRENİ BOŞALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN KAMYONUN PARK HALİNDEKİ PANELVAN, OTOMOBİL VE SERVİS ARACINA ÇARPMASIYLA BAŞLAYAN KAZANIN FARKLI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. KAZADA 2 YAYA YARALANIRKEN, YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI.