kktc’de sağlık altyapısı güçleniyor: girne ve güzelyurt hastanelerinin açılışı yapıldı

yılmaz'ın katılımı ve açılış mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne Yeni Devlet Hastanesi ile Güzelyurt Devlet Hastanesi tesislerinin açılışını gerçekleştirmek üzere KKTC’ye geldi. Girne’deki tören sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları iletildi ve Güzelyurt açılışı canlı bağlantıyla takip edildi. Yılmaz, tamamlanan yatırımların KKTC’nin sağlık altyapısının kendi kendine yetme kapasitesini güçlendirdiğini ve vatandaşların en nitelikli bakıma doğrudan erişimini sağladığını vurguladı.

Yılmaz, KKTC ile mali işbirliği protokollerinde önceliklerin ortak akılla belirlendiğini, saha çalışmalarında vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin esas alındığını belirtti. Konuşmasında sağlığın önemine dikkat çekerek, sistemin gücünün zamanla yarışılan acil durumlarda yaşam kurtarıcı olduğunu ifade etti.

ayrılan kaynak ve amaçları:

Yılmaz, 2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında sağlık sektörüne 1 milyar 514 milyon TL kaynak tahsis ettiklerini açıkladı. Bu kaynakla hem mevcut tesislerin güçlendirilmesi hem de sağlık hizmetlerinin daha yüksek standartlarda sunulabilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüleceği bildirildi. Yılmaz, KKTC kaynaklarıyla yapılan yatırımlar ile Türkiye’nin sunduğu katkıların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtti.

yeni girne devlet hastanesi ve kapasite artışı:

Yeni Girne Devlet Hastanesi, KKTC’nin kendi kaynaklarıyla hayata geçirilen önemli bir yatırım olarak tanımlandı. Türkiye tarafından hastanenin tıbbi altyapısının güçlendirilmesi için 185 kalem tıbbi cihaz ile 125 hasta yatağı temin edildi. Hastane yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alana sahip olup, tüm birimleriyle toplam 146 yatak kapasitesi bulunuyor.

Tesis bünyesinde 5 ameliyathane ve 10 yataklı yoğun bakım ünitesi yer alıyor; bu sayede Girne’de daha kapsamlı cerrahi müdahalelerin yapılabilmesi ve ağır hastaların tedavisinin sürdürülmesi hedefleniyor. Diyaliz tedavisi gören hastalar için 12 hasta kapasiteli bir üniteyle hizmet sunulacak, anneler ve bebekler için 2 doğum salonu bulunuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile acil servisin kendi tomografi ve röntgen üniteleri, vakalarda hızlı tanı ve müdahale imkânı sağlayacak; tomografi altyapısı bu vesileyle ilk kez sağlanmış oldu.

Yılmaz, Girne’de 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi ile Yeni Girne Devlet Hastanesi’nin birlikte hizmet sunmasının bölgenin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

güzelyurt yatırımı ve bölgesel etkileri:

Güzelyurt Devlet Hastanesi için ayrılan 185 milyon TL kaynağın 158,6 milyon TL’sinin doğrudan yatırıma dönüştürüldüğü, çevre düzenlemesi ve altyapı bağlantıları ile ulaşımdan aydınlatmaya kadar olan işleri kapsayan çalışmalar için Güzelyurt Belediyesine 17 milyon TL kaynak aktarıldığı ifade edildi.

Hastanede çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, kardiyoloji, hemodiyaliz ve fizik tedavi gibi branşların yanı sıra poliklinikler, tomografi, röntgen, ultrason ve laboratuvar imkânları ile desteklenen acil müdahale alanları bulunuyor. Bu düzenlemelerle vatandaşların sağlık hizmeti için uzun mesafelere gitme gereksiniminin azalması, acil vakalarda zaman kaybının engellenmesi hedefleniyor. Yılmaz, kalp damar operasyonlarının doğrudan yapılabildiği hastane sayısının artırıldığına ve kritik vakalarda Lefkoşa sevklerinin azaltıldığına dikkat çekti; Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bu hafta ilk by-pass ameliyatının yapılmasının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

strateji, iş birliği ve gelecek vizyonu:

Yılmaz, son 14 ay içinde Lapta Sağlık Merkezi kapasite genişletmesi ile Maraş, Değirmenlik ve Dikmen Sağlık Merkezleri’nin ardı ardına açıldığını; Yeni Lefkoşa Hastanesi inşasının hızla sürdüğünü ve Pamuklu Devlet Hastanesi yapımının da bu yıl bitmeden tamamlanmasının hedeflendiğini hatırlattı. Türkiye’de Cumhurbaşkanının liderliğinde gerçekleştirilen atılımların benzer hassasiyetle KKTC projelerine uygulandığını vurguladı.

Konuşmasında KKTC’nin siyasi egemenliğine ve kader birliğine atıfta bulunan Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin ülkenin kalkınma hedeflerinin bir parçası olduğunu, önümüzdeki dönemde sağlıktan altyapıya, eğitimden tarıma ve dijital dönüşüme kadar her alanda destek sağlanmaya devam edileceğini söyledi. Yılmaz, yatırımların gelecek nesillere de sağlık güvencesi sunmasını dileyerek Girne ve Güzelyurt hastanelerinin KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin açılışında, "2026 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında sağlık sektörüne 1 milyar 514 milyon TL kaynak tahsis ettik. Bu kaynakla mevcut tesislerin güçlendirilmesinin yanı sıra sağlık hizmetlerinin daha yüksek standartlarda sunulabilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.