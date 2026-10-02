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Vahdettin Köşkü'nde buluşma: Erdoğan, Üsküdar belediye başkan vekilini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti; kabulde Taha Sarıcaoğlu da hazır bulundu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Merve Çelik

Vahdettin Köşkü'nde buluşma: Erdoğan, Üsküdar belediye başkan vekilini kabul etti

kabul detayları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu da yer aldı.

değerlendirme:

Resmî kaynaklardan aktarılan sınırlı bilgiler ışığında, görüşme protokol çerçevesinde gerçekleşti. Bu tür kabuller genellikle merkezi yönetim ile yerel temsilciler arasındaki iletişimi pekiştirmek ve yerel yönetim gündemine ilişkin karşılıklı değerlendirme imkânı sağlamak açısından önem taşıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN’İ KABUL...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN’İ KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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