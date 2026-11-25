Halkbank transferini resmî olarak duyurdu:

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Spor Kulübü, ABD millî takımının deneyimli orta oyuncusu Jeffrey Jendryk'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki sporcu, sağlık kontrollerinden geçerek resmen takımda yerini aldı.

Kariyer geçmişi ve forma giydiği takımlar:

Jendryk kariyeri boyunca Berlin Recycling Volleys, Asseco Resovia, LUK Lublin, Gioiella Prisma Taranto, Fenerbahçe Medicana ve PAOK gibi takımlarda forma giydi. Orta oyuncu olarak takım savunması ve blok gücüne katkı vermesi bekleniyor.

Uluslararası başarıları:

ABD millî takımıyla uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Jendryk, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz, 2018 Dünya Şampiyonası'nda bronz ve 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) gümüş madalya kazandı. Halkbank, bu tecrübeyle iç sahadaki hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kulübün yetkilileri, Jendryk'in deneyimi ve uluslararası başarılarının takımın genç oyuncularına da önemli katkı sunacağını belirtti. Yeni transferin Efeler Ligi'ndeki katkısı sezon ilerledikçe daha net görülecek.

HALKBANK SPOR KULÜBÜ, ABD MİLLİ TAKIMI’NIN DENEYİMLİ ORTA OYUNCUSU JEFFREY JENDRYK’İ KADROSUNA KATTI.