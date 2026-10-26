Reis'ten sert tespit: ilk yarıda her şeyimiz eksikti

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-3 yendi

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında maçın iki ayrı yüzü olduğunu vurguladı. Reis, ilk yarıdaki performansı sert ifadelerle eleştirirken, ikinci yarıda ortaya konan mücadele ve dört golün galibiyeti getirdiğini belirtti.

ilk yarıda sert eleştiri:

Reis, Karadeniz derbisinin ilk 45 dakikasında takımını tanıyamadığını söyledi. Teknik adam, ev sahibi ekibin soyunma odasına 2-0 önde gitmesinin hak edilmiş bir sonuç olduğunu kabul ederek, oyuncularının saha içindeki tutumunu ağır bir dille eleştirdi. Reis, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle çılgın bir maç olduğunu ifade edebilirim. İlk yarı özelinde konuşacak olursam eğer, ilk yarıda takımımı tanıyamadım aslında. Her şeyimiz eksikti, performansımız eksikti, saha içindeki tutumumuz, davranışımız. Her şeyimiz kötüydü. Her ikili mücadeleyi kaybettik, bütün birebirleri kaybettik, pas kalitemiz çok kötüydü. Kalemize gelen pozisyonlarda golleri yedik."

devre arası konuşması ve ikinci yarı geri dönüşü:

Reis, devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmanın maçın ikinci yarısındaki dönüşte belirleyici olduğunu aktardı. Teknik direktör, soyunma odasında takıma "Bizim için büyük bir fırsat bu" şeklinde yaklaştığını ve takımın mental olarak sınandığını söyledi: "Maç kaybedebiliriz dedim onlara ama bu şekilde maçı kaybetmeyi asla kabullenemem."

İkinci yarıda Trabzonspor'un daha farklı bir görüntü ortaya koyduğunu ifade eden Reis, dört golle gelen galibiyetin takımın hak ettiğini gösterdiğini vurguladı. Reis sözlerini, "Sadece ikinci yarı özelinde dört gol bulabilmek ve böylesi bir deplasmanda dört golle ayrılıyor olmak ve galip gelebilmek, bizim de aslında bu maçı ne kadar hak ettiğimizi gösteriyor diye düşünüyorum" diyerek sürdürdü.

Son olarak teknik adam, maçın tamamını ele alındığında takımın özellikle ikinci yarıdaki tutumundan memnun olduğunu belirterek oyuncularını tebrik etti: "İlk yarı özelinde gerçekten tanıyamadığım bir performans vardı. Ama ikinci yarı ve maçın tamamını düşünecek olursak eğer, takımımızın maçın sonunda, aslında ikinci yarı özelinde gösterdiği tutum ve davranıştan dolayı çok gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor maçının ardından, "İlk yarıda takımımı tanıyamadım" dedi.