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Kocasinan'da çarpışma sonrası minibüs dükkan camına girdi, iki kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu kontrolünü kaybeden minibüs bir dükkanın camına çarptı; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kocasinan'da çarpışma sonrası minibüs dükkan camına girdi, iki kişi yaralandı

Kaza ve araçların kimlikleri:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Nesibe Mahallesi Alpay Sokak'ta meydana gelen kazada, M.Ş. idaresindeki 38 AER 763 plakalı otomobil ile S.G. yönetimindeki 38 AIA 826 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs bir dükkanın camına çarptı ve iş yeri önünde hasara yol açtı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobildeki 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri müdahale çalışmalarını tamamladı.

Aracların kaldırılması ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil ve minibüs çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve çarpışmanın nedenini belirlemeye yönelik işlemler devam ediyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA, OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI. KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS BİR DÜKKANIN CAMINA ÇARPARAK, ZARAR VERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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