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Ekrem Dağ: hakem atamaları futbolumuzu gölgeliyor, Meler uyarısı

Çaykur Rizespor yardımcı antrenörü Ekrem Dağ, Fabinho’nun kırmızı kartı ve vermedikleri penaltıyı eleştirerek Halil Umut Meler’in atanmasını gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ekrem Dağ: hakem atamaları futbolumuzu gölgeliyor, Meler uyarısı

Ekrem Dağ'ın değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor’a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yardımcı antrenör Ekrem Dağ, maçın skorundan bağımsız olarak hakem yönetiminin karşılaşmanın akışını etkilediğini savundu ve özellikle Halil Umut Meler ile ilgili tepkisini dile getirdi.

Hakem kararları ve Meler:

Dağ, sözlerini Fabinho pozisyonu üzerinden şekillendirdi; oyuncunun daha önce sarı kartı olduğunu, ikinci pozisyonun ise net bir ikinci sarı hatta kırmızı kart gerektirdiğini belirtti. Dağ, “Fabinho’nun bir pozisyonu var, bir sarı kartı var. Ayağını net basıyor, hakemin gözünün önünde. Devam ettirip sarı kart vermiyor. Orada kırmızı kart verse ikinci devre farklı bir oyun olacak” ifadelerini kullandı ve bu tür kararların maçın dengesini değiştirdiğini vurguladı.

Ayrıca Çaykur Rizespor’un 3-3 eşitliğini yakalamasının ardından yenen galibiyet golünden önce bir penaltı pozisyonunun verilmediğini belirten Dağ, hem saha içi hakem hem de VAR yönetimini eleştirdi. Dağ, penaltının tartışmasız olduğunu savunarak VAR’ın değerlendirmesinin yapılması gerektiğini, durumun iyi niyet dışında bir sorun olduğunu ima etti.

Maçın gidişi ve takım performansı:

Dağ, maçın ilk yarısında takımının oyunundan memnun olduğunu; Çaykur Rizespor’un arzulu ve mücadeleci bir görüntüyle 2-0 öne geçtiğini söyledi. Ancak ikinci yarının başında gelen goller maçın seyrini değiştirdi; Trabzonspor’un 49., 51. ve 58. dakikalarda bulduğu sayılar takımda kırılma yarattı. Dağ, bu dakikaları ve gollerin geliş şeklini değerlendirirken savunmada verilen geniş alanlara dikkat çekti: “Golleri basit mi yedik? Yedik. Çok geniş yakalandık mı? Yakalandık.”

Buna karşın takımın geri dönmeyi başarmasını olumlu bulduğunu belirten Dağ, 3-2 geriye düşmelerine rağmen mücadelenin bırakılmamasını önemli bir kazanım olarak niteledi; ancak sonucun, hakem kararlarının gölgesinde kaldığını ifade etti.

Sonuç ve çağrı:

Ekrem Dağ, hem takımındaki savunma zaaflarını kabul etti hem de maç sonucuna etki ettiğini öne sürdüğü hakem uygulamalarına dikkat çekti. Dağ, net olarak şu çağrıyı yaptı: “Halil Umut Meler’i gerçekten bizim maçlara vermesinler.” Ayrıca hakemlerin konuşulmayacak olması gerektiğini, asıl odak noktalarının futbolda oynanan oyun olması gerektiğini belirtti ve bu tartışmaların Türkiye futbolunun bir gerçeği haline geldiğini söyledi.

Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ, Trabzonspor&#039;a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından...

Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ, Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldukları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e sert göstererek, "Halil Umut Meler'i gerçekten bizim maçlara vermesinler" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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