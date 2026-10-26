Galatasaray derbisinde sahasında 2-1 üstünlük sağladı

maç sonucu
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma RAMS Park'ta oynandı ve hakem triosu Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay'dan oluştu.
maçtan dakikalar (ikinci yarı):
49. dakikada Yunus’un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batrakov’un şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada sağ taraftan Greenwood’un ara pasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazındaki Lukaku’nun önüne düştü. Lukaku’nun dokunuşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada sağ taraftan Batrakov’un arka direğe ortasına yükselen Jakobs’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yere çarpıp direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu alan Barış Alper’in yerden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada sol taraftan Kerem’in uzun pasında ceza sahası sağ tarafında Oğuz kafayla pasını İrfan Can’a aktardı. İrfan Can’ın röveşatasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
70. dakikada sağ tarafta topla hareketlenen Yunus, ceza yayı sağındaki Torreira’ya pasını verdi. Torreira’nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.
75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak mesafeden Leao’nun uzak direğe şutunda uzanan kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
80. dakikada Sallai’nin savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen’in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
87. dakikada sağ tarafta topu alan Leroy Sane’nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Leao’nun uzak direğe sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
90. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta Oppong arka direkte topu kafayla ceza sahası sağ tarafındaki Kerem’e indirdi. Kerem de bekletmeden penaltı noktasındaki Skriniar’a indirdi. Skriniar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Lemina çıkardı. Dönen top Lukaku’ya çarpıp direğin üzerinden auta çıktı.
90+1. dakikada sağ tarafta aldığı topla ilerleyen Sane’nin ceza sahası dışı sağ çaprazında uzak direğe şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
kadrolar, yedekler ve kartlar:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 80), Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün (Leroy Sane dk. 80), Aleksey Batrakov (Gabriel Sara dk. 80), Barış Alper Yılmaz (Rafael Leao dk. 64), Victor Osimhen (Wilfried Singo dk. 88)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan (Kojo Oppong dk. 56), Matteo Guendouzi, N’Golo Kante (Vedat Muriqi dk. 83), Mason Greenwood (Kerem Aktürkoğlu dk. 55), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 78), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 78), Romelu Lukaku
Yedekler: Mert Günok, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Victor Osimhen (dk. 29 ve 44) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Okan Buruk (Teknik Direktör), Rafael Leao (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Milan Skriniar, N’Golo Kante, Nelson Semedo, Archie Brown (Fenerbahçe)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA OYNANAN DERBİDE GALATASARAY, SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ.
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