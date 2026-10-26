Dolar 49,7818 +0,19%
Euro 55,7137 +0,08%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.444,50 -0,29%
EUR/USD 1,1178 -0,23%
Brent Petrol 110,24 -0,45%
--°

Galatasaray derbisinde sahasında 2-1 üstünlük sağladı

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahasında üç puanı aldı; maçta önemli anlar yaşandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:34

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 23:36

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray derbisinde sahasında 2-1 üstünlük sağladı

maç sonucu

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma RAMS Park'ta oynandı ve hakem triosu Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay'dan oluştu.

maçtan dakikalar (ikinci yarı):

49. dakikada Yunus’un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batrakov’un şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada sağ taraftan Greenwood’un ara pasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazındaki Lukaku’nun önüne düştü. Lukaku’nun dokunuşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada sağ taraftan Batrakov’un arka direğe ortasına yükselen Jakobs’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yere çarpıp direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu alan Barış Alper’in yerden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada sol taraftan Kerem’in uzun pasında ceza sahası sağ tarafında Oğuz kafayla pasını İrfan Can’a aktardı. İrfan Can’ın röveşatasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

70. dakikada sağ tarafta topla hareketlenen Yunus, ceza yayı sağındaki Torreira’ya pasını verdi. Torreira’nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.

75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak mesafeden Leao’nun uzak direğe şutunda uzanan kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

80. dakikada Sallai’nin savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen’in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

87. dakikada sağ tarafta topu alan Leroy Sane’nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Leao’nun uzak direğe sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

90. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta Oppong arka direkte topu kafayla ceza sahası sağ tarafındaki Kerem’e indirdi. Kerem de bekletmeden penaltı noktasındaki Skriniar’a indirdi. Skriniar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Lemina çıkardı. Dönen top Lukaku’ya çarpıp direğin üzerinden auta çıktı.

90+1. dakikada sağ tarafta aldığı topla ilerleyen Sane’nin ceza sahası dışı sağ çaprazında uzak direğe şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

kadrolar, yedekler ve kartlar:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 80), Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün (Leroy Sane dk. 80), Aleksey Batrakov (Gabriel Sara dk. 80), Barış Alper Yılmaz (Rafael Leao dk. 64), Victor Osimhen (Wilfried Singo dk. 88)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan (Kojo Oppong dk. 56), Matteo Guendouzi, N’Golo Kante (Vedat Muriqi dk. 83), Mason Greenwood (Kerem Aktürkoğlu dk. 55), İrfan Can Kahveci (Mert Hakan Yandaş dk. 78), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 78), Romelu Lukaku

Yedekler: Mert Günok, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Victor Osimhen (dk. 29 ve 44) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Okan Buruk (Teknik Direktör), Rafael Leao (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Milan Skriniar, N’Golo Kante, Nelson Semedo, Archie Brown (Fenerbahçe)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA OYNANAN DERBİDE GALATASARAY, SAHASINDA FENERBAHÇE&#039;Yİ 2-1...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA OYNANAN DERBİDE GALATASARAY, SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Derbi sonrası net mesaj: oyun üstünlüğü ve hedefe odaklanma
images

Kartal derbi yenilgisi ardından şampiyonluk hedefini korudu
images

Galatasaray derbinin ardından Metin Oktay tesisleri'ne döndü
images

Maçın bitiş düdüğünde gerilim: Archie Brown boynundaki izleri gösterdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Derbi sonrası net mesaj: oyun üstünlüğü ve hedefe odaklanma

Konteynerleri vuran hücre hortumunda 4 işçi yaşamını yitirdi

Kartal derbi yenilgisi ardından şampiyonluk hedefini korudu

Antalya'da hücre hortum iki konteyneri savurdu: 5 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti