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Galatasaray hazırlıklarını yoğunlaştırdı: Samsunspor sınavına tempo ve taktik

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı; dinamik ısınma, 8’e 2 pas çalışması, topa sahip olma ve çift kale oynandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray hazırlıklarını yoğunlaştırdı: Samsunspor sınavına tempo ve taktik

Galatasaray hazırlıklarını yoğunlaştırdı: Samsunspor sınavına tempo ve taktik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde gerçekleştirildi.

Antrenmanın akışı:

İdman, dinamik ısınmayla başladı. Oyuncular saha içinde koordinasyon ve pas trafiğini artırmaya yönelik 8’e 2 pas çalışmaları yaptı. Daha sonra topa sahip olma üzerinde durularak takım oyunu geliştirildi ve çalışma, çift kale maçla tamamlandı.

Gelecek program:

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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