Galatasaray hazırlıklarını yoğunlaştırdı: Samsunspor sınavına tempo ve taktik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde gerçekleştirildi.

Antrenmanın akışı:

İdman, dinamik ısınmayla başladı. Oyuncular saha içinde koordinasyon ve pas trafiğini artırmaya yönelik 8’e 2 pas çalışmaları yaptı. Daha sonra topa sahip olma üzerinde durularak takım oyunu geliştirildi ve çalışma, çift kale maçla tamamlandı.

Gelecek program:

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.