Galatasaray hazırlıklarını yoğunlaştırdı: Samsunspor sınavına tempo ve taktik
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde gerçekleştirildi.
Antrenmanın akışı:
İdman, dinamik ısınmayla başladı. Oyuncular saha içinde koordinasyon ve pas trafiğini artırmaya yönelik 8’e 2 pas çalışmaları yaptı. Daha sonra topa sahip olma üzerinde durularak takım oyunu geliştirildi ve çalışma, çift kale maçla tamamlandı.
Gelecek program:
Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.
GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.
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